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Жители Актобе перекрыли дорогу из-за отключения света. К ним вышел аким

Жители Актобе перекрыли дорогу из-за отключения света. К ним вышел аким Фото: pixabay
В Актобе жители жилого массива Ясного и садоводческих коллективов перекрыли дорогу из-за аварийного отключения электричества, сообщает Zakon.kz.

Как прокомментировали в пресс-службе городского акимата, из-за сильного ветра и метели в ряде садоводческих коллективов города произошло аварийное отключение электричества.

"С жителями жилого массива Ясного, садоводческих коллективов, расположенных в районе жилого массива Кирпичного встретился аким города Азамат Бекет. Вместе с жителями и специалистами аким города осмотрел ряд трансформаторных подстанции, проинспектировал ход восстановительных работ", – сообщили в ведомстве.


Позже Zakon.kz сообщили в пресс-службе акимата, что подача электроэнергии в данном районе возобновлена.

В Актюбинской области продолжается сильный буран, из-за которого частично ограничено движение на трассах республиканского значения, а школьников и студентов временно перевели на дистанционное обучение. Из-за метели без света остались около 20 сел, в большинстве из них электроснабжение уже восстановили. Аэропорт Актобе ранее временно закрыли на взлет и посадку самолетов.

Позже режим ЧС ввели в двух районах Актюбинской области из-за непогоды.

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Диана Абдуллаева
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