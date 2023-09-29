В Актобе женщина оставила младенца в чайхане

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Женщину, оставившую новорожденного ребенка в кафе, ищут полицейские в Актобе. Мать оставила 3-х недельную девочку работнику чайханы на "несколько минут" и не вернулась за ней, сообщает Zakon.kz.

Случай произошел сегодня – 29 сентября в полицию поступило сообщение, что в чайхане в районе центрального рынка найден новорожденный ребенок.

"Прибывшие на место сотрудники ювенальной полиции установили, что в 10:00 утра девушка оставила работнику чайханы, 44-летней женщине, 3-х недельную девочку. Она попросила женщину присмотреть за ребенком несколько минут пока она сходит к знакомой за деньгами. Прождав до вечера, женщина позвонила в полицию", - сообщили полицейские. Сотрудники полиции доставили ребенка в отдел и вызвали бригаду скорой медицинской бригады. По словам медиков, состояние ребенка стабильное. Инспектор полиции поменяла ребенку подгузники, накормила девочку молочной смесью и доставила в дом малютки. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по розыску женщины, оставившей ребенка. Читайте также В ЗКО прибыл медицинский поезд "Саламатты Қазақстан"

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