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В Актобе женщина оставила младенца в чайхане

младенец, сотрудник полиции Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
Женщину, оставившую новорожденного ребенка в кафе, ищут полицейские в Актобе. Мать оставила 3-х недельную девочку работнику чайханы на "несколько минут" и не вернулась за ней, сообщает Zakon.kz.

Случай произошел сегодня – 29 сентября в полицию поступило сообщение, что в чайхане в районе центрального рынка найден новорожденный ребенок.

"Прибывшие на место сотрудники ювенальной полиции установили, что в 10:00 утра девушка оставила работнику чайханы, 44-летней женщине, 3-х недельную девочку. Она попросила женщину присмотреть за ребенком несколько минут пока она сходит к знакомой за деньгами. Прождав до вечера, женщина позвонила в полицию", - сообщили полицейские.

Сотрудники полиции доставили ребенка в отдел и вызвали бригаду скорой медицинской бригады. По словам медиков, состояние ребенка стабильное. Инспектор полиции поменяла ребенку подгузники, накормила девочку молочной смесью и доставила в дом малютки.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по розыску женщины, оставившей ребенка.

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