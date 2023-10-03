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Процедуру получения водительских прав хотят ужесточить в Казахстане

Процедуру получения водительских прав хотят ужесточить в Казахстане Фото: Zakon.kz
Заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев на заседании правительства 3 октября рассказал о планах по ужесточению процедуры получения водительских прав в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Марат Кожаев заявил, что одна из причин высокой аварийности на дорогах Казахстана – низкая транспортная дисциплина водителей.

"Пресечено свыше 5,5 млн нарушений правил дорожного движения. Задержаны около 15 тысяч пьяных водителей. Судами лишены права управления девять тысяч водителей. Подвергнуты административному аресту 15 тыс. человек. Оштрафованы более 215 тыс. пешеходов. Такому положению дел способствовало снижение требований к автошколам и качеству подготовки водителей", – считает вице-министр.

По его словам, для решения этой проблемы МВД внесло поправки в правила приема экзаменов. Речь идет о более чем 65 изменениях в соответствующий приказ МВД.

"Сделали эту процедуру открытой. Процесс сдачи экзаменов теперь отслеживается посредством онлайн-трансляции. Ввели норму по обязательной регистрации обучаемых в информационной системе "Автошкола". Тем самым исключили возможность корректировки списков. Сейчас разработан второй пакет поправок. Планируется переход на электронные свидетельства об окончании курсов подготовки и медицинских справок. Кроме того, прорабатывается вопрос об отмене самостоятельной подготовки водителей", – отметил спикер.

3 октября вице-министр внутренних дел Марат Кожаев заявил, что таксистам InDrive и "Яндекса", курсирующим между регионами, нужно запретить находиться за рулем дольше восьми часов. Это предложение внесли, рассчитывая обеспечить безопасность потенциальных пассажиров.

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