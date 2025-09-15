Могут ли ужесточить сдачу экзаменов на водительские права в Казахстане

Заместитель внутренних дел Игорь Лепеха на брифинге в правительстве 15 сентября 2025 года высказался о возможности пересмотра процедуры сдачи экзаменов на водительские права, передает корреспондент Zakon.kz.

Игорь Лепеха отметил, что в Казахстане очень много организаций, которые должны готовить водителей.

"Они вроде как занимаются обучением, но фактически не соответствуют минимальным требованиям – у них нет соответствующей базы, квалификации у преподавателей. Если совсем откровенно – они просто ставят отметки о том, что прошел человек обучение, и все", – отметил он.

Ситуацию, по его словам, уже начали менять. В первую очередь за счет введения электронного учета.

"Когда вы приходите в автошколу, мы ставим вас на учет, что с сегодняшнего дня вы начали обучаться там. Раньше некоторые просто писали задним числом, что обучился, и шел сдавать экзамены. Мы начали с этого и здесь хотим навести порядок, чтобы те школы, которые должны обучать, реально полноценно обучали. Вот с этой целью мы хотим вернуть госконтроль", – пояснил вице-министр.

Также, по его словам, ограничили количество попыток на сдачу экзаменов на получение водительских прав.

"По самому процессу экзаменов мы пока не обсуждаем – он достаточно сложный, и, если учить все в полном объеме и готовиться, этого достаточно. И самоподготовку мы тоже отменили, потому что это была профанация", – сказал Игорь Лепеха.

10 сентября 2025 года в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали, чего не стоит делать, чтобы не завалить экзамен на права.