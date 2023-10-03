Фейк о преступниках, заманивающих жертву при помощи плачущего ребенка, распространяют в Сети

По мессенджеру WhatsApp распространяется информация о якобы новом способе преступников заманить жертву при помощи плачущего ребенка, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в полиции, данное сообщение не соответствует действительности.

"Заявлений в отношении указанных лиц в полицию не поступало", – рассказали в пресс-службе ДП Астаны.

Фото: соцсети

Также в полиции предупредили об ответственности за распространение заведомо ложной информации.

Ранее в Казнете рассылали фейк о штрафе за плохие оценки детей.