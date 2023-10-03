Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Фейк о преступниках, заманивающих жертву при помощи плачущего ребенка, распространяют в Сети

Фейк о преступниках, заманивающих жертву при помощи плачущего ребенка распространяют в Сети Фото: pixnio
По мессенджеру WhatsApp распространяется информация о якобы новом способе преступников заманить жертву при помощи плачущего ребенка, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в полиции, данное сообщение не соответствует действительности.

"Заявлений в отношении указанных лиц в полицию не поступало", – рассказали в пресс-службе ДП Астаны. 
Фейк о преступниках, заманивающих жертву при помощи плачущего ребенка распространяют в Сети

Фото: соцсети

Также в полиции предупредили об ответственности за распространение заведомо ложной информации.

Ранее в Казнете рассылали фейк о штрафе за плохие оценки детей. 

Читайте также

Итоги 3 октября: пятое золото на Азиаде, ротации в Генпрокуратуре
Итоги 3 октября: пятое золото на Азиаде, ротации в Генпрокуратуре
Упавшего с лестницы мальчика выписали из больницы в Астане
Падение школьника с лестницы в Астане: пострадавшего мальчика выписали из больницы
В Астане возобновят строительство государственных детсадов
В Астане возобновят строительство государственных детсадов
Анастасия Стативкина
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Глава МЧС РК прокомментировал задержание своих подчиненных
Задержание своих подчиненных прокомментировал глава МЧС
прослушка телефона
Названы признаки прослушки телефона
Как изменится жизнь казахстанцев с октября 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с октября 2023 года
любовь
Любовный гороскоп на 3 октября: кто встретит свою судьбу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления