Фейк о преступниках, заманивающих жертву при помощи плачущего ребенка, распространяют в Сети
Фото: pixnio
По мессенджеру WhatsApp распространяется информация о якобы новом способе преступников заманить жертву при помощи плачущего ребенка, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в полиции, данное сообщение не соответствует действительности.
"Заявлений в отношении указанных лиц в полицию не поступало", – рассказали в пресс-службе ДП Астаны.
Фото: соцсети
Также в полиции предупредили об ответственности за распространение заведомо ложной информации.
Ранее в Казнете рассылали фейк о штрафе за плохие оценки детей.
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