Помощь казахстанским пенсионерам: очередной фейк распространяют в мессенджерах

Фото: pixabay

В мессенджерах распространяется ложная информация якобы о выплате материальной помощи пенсионерам. Для перечисления назначенных средств неизвестные лица предлагают обратиться в центр обслуживания населения и заполнить форму №2, сообщает Zakon.kz.

В Министерства труда и социальной защиты населения прокоментировали данную информацию. "Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о том, что государством введена разовая выплата в размере 50 тысяч тенге гражданам пенсионного возраста, чья пенсия составляет менее 140 тысяч тенге, не соответствует действительности", – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что такого вида материальной помощи не существует. "Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством SMS-сообщений с номера 1414", – сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения. Казахстанцев просят доверять информации только из официальных источников. Распространение ложной информации карается по закону.

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