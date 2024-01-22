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Помощь казахстанским пенсионерам: очередной фейк распространяют в мессенджерах

Информация о выплате материальной помощи казахстанским пенсионерам – фейк Фото: pixabay
В мессенджерах распространяется ложная информация якобы о выплате материальной помощи пенсионерам. Для перечисления назначенных средств неизвестные лица предлагают обратиться в центр обслуживания населения и заполнить форму №2, сообщает Zakon.kz.

В Министерства труда и социальной защиты населения прокоментировали данную информацию. 

"Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о том, что государством введена разовая выплата в размере 50 тысяч тенге гражданам пенсионного возраста, чья пенсия составляет менее 140 тысяч тенге, не соответствует действительности", – говорится в сообщении. 

В ведомстве отметили, что такого вида материальной помощи не существует.

"Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством SMS-сообщений с номера 1414", – сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

Казахстанцев просят доверять информации только из официальных источников.

Распространение ложной информации карается по закону.


Ранее мошенники вновь обещали казахстанцам компенсацию от 100 тысяч тенге. 

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