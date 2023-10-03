Крушение самолета в Карагандинской области: следствие рассматривает три версии

И.о. министра транспорта Талгат Ластаев на брифинге в правительстве 3 октября прокомментировал крушение самолета в Карагандинской области, в результате которого погибли два человека, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Талгат Ластаев сообщил, что после крушения специалисты сразу же начали расследование и сняли совместно с представителями других правоохранительных органов всю необходимую документацию.

"Как правило, всегда рассматриваются три версии: человеческий фактор, отказ техники, внешние воздействия – метео- или какие-либо другие условия. По итогам расследования результаты сообщат", – сказал Талгат Ластаев.

По его словам, пилот-инструктор имел достаточно большой летный опыт, 1097 часов. Первичную подготовку летчик прошел в высшем учебном центре военно-воздушных сил военно-воздушной академии имени Жуковского. Свидетельство ему выдали в 2019 году.

Погиб также рядовой-курсант военного института сил воздушной обороны.

30 сентября в Карагандинской области при учебно-тренировочном полете разбился двухместный самолет. Погибли два человека.

