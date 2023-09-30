Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Стало известно, кто погиб при крушении самолета в Карагандинской области

самолет Фото: КГА
30 сентября в Карагандинской области при совершении учебно-тренировочного полета разбился двухместный самолет. Погибшими оказались командир ВС и курсант военного института, сообщает Zakon.kz.

По данным КГА, погибшими при авиапроисшествии были командир ВС (пилот-инструктор), который имел 1097 часов налета и курсант военного института СВО.

"Пилот имел действующее свидетельство CPL (A) №000012, выданное 28.11.2019 года. Специальная отметка пилота инструктора была внесена ОЮЛ "КАМА" действующая до 01.07.2025 года", -рассказали в КГА.

Генеральный директор Авиационной администрации Казахстана Каталин Раду провел экстренное совещание Операционного центра по случаю авиапроисшествия с P2002-JF.

Операционным центром активирован аварийный план ААК, обсуждены вопросы обеспечения безопасности полетов и подготовлены документы для проведения расследования.

Комитет гражданской авиации и Авиационная администрация Казахстана выразили соболезнование родным и близким погибших граждан при авиационном происшествий.

30 сентября 2023 года при совершении учебно-тренировочного полета самолет на площадке Балапан в Карагандинской области после взлета в 07:46 не вышел на связь. При поиске обнаружено разрушенное воздушное судно и двое погибших

Читайте также

Главное к утру: Токаев в Германии, суд над студентками, брошенный младенец
Главное к утру: Токаев в Германии, суд над студентками, брошенный младенец
Девочка помогла спасти отца от самоубийства в Шымкенте
Девочка помогла спасти отца от самоубийства в Шымкенте
В СКО мужчина напал на полицейского
В СКО мужчина напал на полицейского
Мухит Турсынали
Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нацбанк обратился к казахстанцам
Нацбанк обратился к казахстанцам
Как выглядит медальная таблица летней Азиады после шестого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после шестого дня соревнований
Сильные осадки, заморозки до -3 и туман ожидаются в Казахстане
Сильные осадки, заморозки до -3° и туман ожидаются в Казахстане
Последнее суперлуние: что ждет каждый знак зодиака
Последнее суперлуние: что ждет каждый знак зодиака
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления