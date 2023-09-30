Стало известно, кто погиб при крушении самолета в Карагандинской области

30 сентября в Карагандинской области при совершении учебно-тренировочного полета разбился двухместный самолет. Погибшими оказались командир ВС и курсант военного института, сообщает Zakon.kz.

По данным КГА, погибшими при авиапроисшествии были командир ВС (пилот-инструктор), который имел 1097 часов налета и курсант военного института СВО.



"Пилот имел действующее свидетельство CPL (A) №000012, выданное 28.11.2019 года. Специальная отметка пилота инструктора была внесена ОЮЛ "КАМА" действующая до 01.07.2025 года", -рассказали в КГА.

Генеральный директор Авиационной администрации Казахстана Каталин Раду провел экстренное совещание Операционного центра по случаю авиапроисшествия с P2002-JF.

Операционным центром активирован аварийный план ААК, обсуждены вопросы обеспечения безопасности полетов и подготовлены документы для проведения расследования.



Комитет гражданской авиации и Авиационная администрация Казахстана выразили соболезнование родным и близким погибших граждан при авиационном происшествий.

30 сентября 2023 года при совершении учебно-тренировочного полета самолет на площадке Балапан в Карагандинской области после взлета в 07:46 не вышел на связь. При поиске обнаружено разрушенное воздушное судно и двое погибших

