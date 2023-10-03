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Предприниматели получили гранты от акима Караганды

Предприниматели получили гранты от акима Караганды Фото: ОВП Караганды
Гранты от акима города Караганды – это проект, направленный на стимулирование массовой занятости молодежи путем организационной и финансовой поддержки бизнес проектов.

В атриум зале Дома дружбы состоялось торжественное награждение обладателей грантов акима города Караганды на развитие и поддержку предпринимательства среди молодежи.

Цель мероприятия – развитие и поддержка молодежного предпринимательства, а также награждение грантополучателей, планирующих реализацию бизнес-проектов на территории города Караганды.

В ходе мероприятия с поздравительной речью выступили заместитель акима города А. Рахымбаев, депутат Карагандинского городского маслихата М.Платонова и обладатель гранта акима города Караганды 2022 года, руководитель швейного производства "AVISHU" Пак Виктория.

Предприниматели получили гранты от акима Караганды

Фото: ОВП Караганды

В свою очередь, обладатели грантов акима города поделились отзывами и впечатлениями. Всего в этом году поступило 75 заявок от участников конкурса в возрасте от 18 до 35 лет. В состав комиссии вошли представители государственных органов, бизнес-структур, депутаты и общественные деятели.

Предприниматели получили гранты от акима Караганды

Фото: ОВП Караганды

Лауреатами премии 2023 года стали 10 молодых предпринимателей:

1. Рустемов Данияр Рустемович, SK metals производство металлов малых форм:

2. Зайцева Дарья Вячеславовна, кабинет коррекции сенсорной интеграции для нейротипичных детей;

3. Дмитриев Никита Сергеевич, термоформовка пластиковых изделий;

4. Кожанов Мурат Галиаскарович, многопрофильный образовательный центр Академия 360;

5. Жолтаев Алдияр Мухитович, частный сварочный цех;

6. Абзалбек Меруерт Сапарқызы, жент для правильного питания;

7. Қайырзат Гүлзат Лухманкәкімқызы, центр робототехники для учащихся младших классов с инклюзивным подходом обучения;

8. Шонов Адлан Азаматович, кинорум как в кино;

9. Наукенова Айжан Нурлансейткызы, производство продуктов в этно стиле;

10. Сембекова Жанель Жанкельдыевна, швейный цех по созданию столового текстиля.

Предприниматели получили гранты от акима Караганды

Фото: ОВП Караганды

Каждый из победителей получили сертификат на сумму 1 500 000 тенге.

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