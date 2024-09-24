Кто из предпринимателей может получить государственные гранты

Принято постановление правительства от 17 сентября 2024 года "О некоторых мерах государственной поддержки частного предпринимательства", сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждены Правила предоставления государственных грантов для субъектов социального предпринимательства.

Государственные гранты предоставляются субъектам социального предпринимательства, субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся финалистами программы "Одно село – один продукт", на безвозмездной основе.

При этом государственный грант не предоставляется субъектам социального предпринимательства, субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся финалистами программы "Одно село – один продукт", осуществляющим деятельность, связанную с подакцизной продукцией.

Государственные гранты предоставляются государством через региональных координаторов по итогам проводимых конкурсов по отбору заявок предпринимателей на предоставление государственных грантов.

Финансирование мер поддержки в форме государственных грантов осуществляется за счет средств местного бюджета.

Условия и требования по использованию информационной системы субсидирования распространяются на отношения, возникшие после заключения соответствующего договора между региональным координатором/уполномоченным органом по предпринимательству и поставщиком услуг.

Указывается, что финансированию подлежат договоры о предоставлении гранта, действующие на дату вступления в силу данных правил предоставления государственных грантов и зарегистрированные в информационной системе субсидирования.

Услуги финансового агентства и поставщика услуг оплачиваются региональным координатором/уполномоченным органом по предпринимательству за счет средств республиканского/местного бюджета.

Как получить грант

Получить грант может каждый предприниматель, соответствующий условиям данных правил, став участником конкурсного отбора с целью предоставления государственных грантов для реализации бизнес-идей по одному бизнес-проекту.

При этом бизнес-проект предпринимателя должен соответствовать сфере деятельности субъекта социального предпринимательства, зарегистрированного в реестре.

Обязательными условиями бизнес-проекта для реализации бизнес-идей являются:

софинансирование денежными средствами предпринимателем расходов на его реализацию в размере не менее 20% от объема предоставляемого государственного гранта, в том числе личным движимым или недвижимым имуществом, участвующим в бизнес-проекте;

создание новых рабочих мест;

наличие в бизнес-проекте предпринимателя инвестиционного плана, которым предусмотрено наличие инфраструктуры или создание достаточной инфраструктуры для реализации проекта.

Сумма государственного гранта для одного предпринимателя составляет до 5 млн тенге, в зависимости от представленной заявки на получение государственного гранта.

Предприниматели могут использовать государственный грант на следующие цели:

приобретение основных средств (в том числе строительство/ модернизация/ реконструкция/ капитальный ремонт основных средств), сырья и материалов, необходимых для выпуска товаров или оказания услуг;

приобретение нематериальных активов;

приобретение технологий;

приобретение прав на комплексную предпринимательскую лицензию (франчайзинг);

расходы, связанные с исследовательскими работами или внедрением новых технологий.

Не допускается использование средств государственного гранта на иные цели.

Срок реализации бизнес-проекта предпринимателем не может превышать 18 месяцев с момента подписания договора о предоставлении гранта.

При этом, если в течение указанного срока реализации деятельность предпринимателем не осуществлялась, приобретенное основное средство было реализовано и не заменено аналогичным/альтернативным для запуска и последующей реализации бизнес-проекта, предприниматель обязан возместить средства государственного гранта в полном объеме.

Средства государственного гранта не могут быть использованы:

на приобретение недвижимого имущества или земельного участка;

в качестве платы за аренду;

на приобретение основных средств/активов (получение услуг/выполнение работ), у аффилиированных/связанных компаний/лиц или у близких родственников предпринимателя;

на приобретение основных средств (оборудования), бывших в эксплуатации;

на приобретение легкового автотранспорта, за исключением автотранспорта, предназначенного для перевозки грузов, имеющих кузов или грузовую платформу, обособленную от кабины, а также проектов, связанных с арендой и прокатом легковых автомобилей и легких автотранспортных средств отечественных производителей;

на приобретение сельскохозяйственных животных (крупного/мелкого рогатого скота, птицы, пчел, а также иных сельскохозяйственных животных), за исключением проектов по производству продуктов питания, относящихся к обрабатывающей промышленности.

Освоение предпринимателем средств государственного гранта для реализации бизнес-идей осуществляется безналичным путем на счет контрагента, зарегистрированного в качестве субъекта предпринимательства (допускается приобретение автотранспорта, бывшего в эксплуатации, у физического лица).

Государственные гранты не могут быть предоставлены предпринимателям:

находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а также деятельность которых приостановлена;

имеющим задолженность по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет;

основным видом деятельности которых является предоставление недвижимости в аренду;

не подтвердившим софинансирование денежными средствами, движимым/недвижимым имуществом, участвующим в бизнес-проекте расходов на реализацию бизнес-проекта в размере не менее 20% от объема предоставляемого государственного гранта при подаче заявки на получение государственного гранта;

находящимся в реестре недобросовестных участников государственных закупок;

имеющим просроченную задолженность по финансовым обязательствам участника конкурса согласно его кредитной истории;

получавшим поддержку по предоставлению государственных грантов в рамках настоящих правил (в том числе за период действия ранее действовавших государственных программ поддержки и развития бизнеса);

зарегистрированным и планирующим реализовать бизнес-проект в другом регионе, не соответствующем региону проведения конкурса.

Для проведения конкурса решением акима области или города создается конкурсная комиссия по отбору заявок предпринимателей, претендующих на предоставление государственных грантов, и утверждается ее состав.

Основными принципами деятельности конкурсной комиссии являются создание равных условий для предпринимателей, а также единство требований, предъявляемых к ним, всесторонность и полнота исследований представляемых документов, объективность принимаемых решений.

Также правила предусматривают механизм предоставления гранта и мониторинг реализации проектов.

Постановлением правительства также утверждены:

Правила предоставления портфельного субсидирования части ставки вознаграждения и частичного гарантирования по кредитам/микрокредитам субъектов малого, в том числе микропредпринимательства; Правила субсидирования части ставки вознаграждения; Правила субсидирования частей наценки на товар и арендного платежа, составляющих доход исламских банков, при финансировании исламскими банками субъектов предпринимательства; Правила субсидирования ставки купонного вознаграждения по облигациям, выпущенным субъектами предпринимательства; Правила гарантирования по кредитам/финансовому лизингу; Правила гарантирования по облигациям, выпущенным субъектами предпринимательства; Правила подведения инженерной инфраструктуры; Правила предоставления инвестиционных грантов "Бәсекеге қабілеттілік", направленных на повышение конкурентоспособности субъектов малого бизнеса.

Постановление вводится в действие с 4 октября 2024 года.