Кто из предпринимателей может получить государственные гранты
В частности, утверждены Правила предоставления государственных грантов для субъектов социального предпринимательства.
Государственные гранты предоставляются субъектам социального предпринимательства, субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся финалистами программы "Одно село – один продукт", на безвозмездной основе.
При этом государственный грант не предоставляется субъектам социального предпринимательства, субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся финалистами программы "Одно село – один продукт", осуществляющим деятельность, связанную с подакцизной продукцией.
Государственные гранты предоставляются государством через региональных координаторов по итогам проводимых конкурсов по отбору заявок предпринимателей на предоставление государственных грантов.
Финансирование мер поддержки в форме государственных грантов осуществляется за счет средств местного бюджета.
Условия и требования по использованию информационной системы субсидирования распространяются на отношения, возникшие после заключения соответствующего договора между региональным координатором/уполномоченным органом по предпринимательству и поставщиком услуг.
Указывается, что финансированию подлежат договоры о предоставлении гранта, действующие на дату вступления в силу данных правил предоставления государственных грантов и зарегистрированные в информационной системе субсидирования.
Услуги финансового агентства и поставщика услуг оплачиваются региональным координатором/уполномоченным органом по предпринимательству за счет средств республиканского/местного бюджета.
Как получить грант
Получить грант может каждый предприниматель, соответствующий условиям данных правил, став участником конкурсного отбора с целью предоставления государственных грантов для реализации бизнес-идей по одному бизнес-проекту.
При этом бизнес-проект предпринимателя должен соответствовать сфере деятельности субъекта социального предпринимательства, зарегистрированного в реестре.
Обязательными условиями бизнес-проекта для реализации бизнес-идей являются:
- софинансирование денежными средствами предпринимателем расходов на его реализацию в размере не менее 20% от объема предоставляемого государственного гранта, в том числе личным движимым или недвижимым имуществом, участвующим в бизнес-проекте;
- создание новых рабочих мест;
- наличие в бизнес-проекте предпринимателя инвестиционного плана, которым предусмотрено наличие инфраструктуры или создание достаточной инфраструктуры для реализации проекта.
Сумма государственного гранта для одного предпринимателя составляет до 5 млн тенге, в зависимости от представленной заявки на получение государственного гранта.
Предприниматели могут использовать государственный грант на следующие цели:
- приобретение основных средств (в том числе строительство/ модернизация/ реконструкция/ капитальный ремонт основных средств), сырья и материалов, необходимых для выпуска товаров или оказания услуг;
- приобретение нематериальных активов;
- приобретение технологий;
- приобретение прав на комплексную предпринимательскую лицензию (франчайзинг);
- расходы, связанные с исследовательскими работами или внедрением новых технологий.
Не допускается использование средств государственного гранта на иные цели.
Срок реализации бизнес-проекта предпринимателем не может превышать 18 месяцев с момента подписания договора о предоставлении гранта.
При этом, если в течение указанного срока реализации деятельность предпринимателем не осуществлялась, приобретенное основное средство было реализовано и не заменено аналогичным/альтернативным для запуска и последующей реализации бизнес-проекта, предприниматель обязан возместить средства государственного гранта в полном объеме.
Средства государственного гранта не могут быть использованы:
- на приобретение недвижимого имущества или земельного участка;
- в качестве платы за аренду;
- на приобретение основных средств/активов (получение услуг/выполнение работ), у аффилиированных/связанных компаний/лиц или у близких родственников предпринимателя;
- на приобретение основных средств (оборудования), бывших в эксплуатации;
- на приобретение легкового автотранспорта, за исключением автотранспорта, предназначенного для перевозки грузов, имеющих кузов или грузовую платформу, обособленную от кабины, а также проектов, связанных с арендой и прокатом легковых автомобилей и легких автотранспортных средств отечественных производителей;
- на приобретение сельскохозяйственных животных (крупного/мелкого рогатого скота, птицы, пчел, а также иных сельскохозяйственных животных), за исключением проектов по производству продуктов питания, относящихся к обрабатывающей промышленности.
Освоение предпринимателем средств государственного гранта для реализации бизнес-идей осуществляется безналичным путем на счет контрагента, зарегистрированного в качестве субъекта предпринимательства (допускается приобретение автотранспорта, бывшего в эксплуатации, у физического лица).
Государственные гранты не могут быть предоставлены предпринимателям:
- находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а также деятельность которых приостановлена;
- имеющим задолженность по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет;
- основным видом деятельности которых является предоставление недвижимости в аренду;
- не подтвердившим софинансирование денежными средствами, движимым/недвижимым имуществом, участвующим в бизнес-проекте расходов на реализацию бизнес-проекта в размере не менее 20% от объема предоставляемого государственного гранта при подаче заявки на получение государственного гранта;
- находящимся в реестре недобросовестных участников государственных закупок;
- имеющим просроченную задолженность по финансовым обязательствам участника конкурса согласно его кредитной истории;
- получавшим поддержку по предоставлению государственных грантов в рамках настоящих правил (в том числе за период действия ранее действовавших государственных программ поддержки и развития бизнеса);
- зарегистрированным и планирующим реализовать бизнес-проект в другом регионе, не соответствующем региону проведения конкурса.
Для проведения конкурса решением акима области или города создается конкурсная комиссия по отбору заявок предпринимателей, претендующих на предоставление государственных грантов, и утверждается ее состав.
Основными принципами деятельности конкурсной комиссии являются создание равных условий для предпринимателей, а также единство требований, предъявляемых к ним, всесторонность и полнота исследований представляемых документов, объективность принимаемых решений.
Также правила предусматривают механизм предоставления гранта и мониторинг реализации проектов.
Постановлением правительства также утверждены:
- Правила предоставления портфельного субсидирования части ставки вознаграждения и частичного гарантирования по кредитам/микрокредитам субъектов малого, в том числе микропредпринимательства;
- Правила субсидирования части ставки вознаграждения;
- Правила субсидирования частей наценки на товар и арендного платежа, составляющих доход исламских банков, при финансировании исламскими банками субъектов предпринимательства;
- Правила субсидирования ставки купонного вознаграждения по облигациям, выпущенным субъектами предпринимательства;
- Правила гарантирования по кредитам/финансовому лизингу;
- Правила гарантирования по облигациям, выпущенным субъектами предпринимательства;
- Правила подведения инженерной инфраструктуры;
- Правила предоставления инвестиционных грантов "Бәсекеге қабілеттілік", направленных на повышение конкурентоспособности субъектов малого бизнеса.
Постановление вводится в действие с 4 октября 2024 года.