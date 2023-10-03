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На дорогах Алматы появились "островки безопасности"

На дорогах Алматы появились "островки безопасности" Фото: пресс-служба акимата Алматы
Семь "островков безопасности" для пешеходов обустроено в 2023 году в Алматы в рамках среднего ремонта дорог, сообщает Zakon.kz.

В частности, они появились по пр. Сейфуллина, ниже ул. Жумабаева, по пр. Абая на пересечении пр. Абылай хана, а также на улицах: Желтоксан, Кунаева, Наурызбай батыра и Масанчи.

"Островки безопасности" – это небольшие зоны на дороге со специальной разметкой, где пешеходы могут переждать поток машин, а автовладельцы должны снижать скорость. Они устанавливаются во многих странах мира для повышения безопасности участников дорожного движения и снижения количества ДТП на дорогах. 

Кроме того, для безопасности пассажиров и удобного подъезда общественного транспорта, устройства выдвижных автобусных пандусов на остановках для людей с инвалидностью на дорогах с 4 и более полосным движением ликвидируются автобусные карманы.

Работы в этом направлении проведены на пр. Сейфуллина, пр. Абая, Саина. Также по Алматы приводятся в соответствующее состояние остановочные площадки для комфортного ожидания автобусов пассажирами.

Управлением городской мобильности Алматы в 2023 году в рамках среднего ремонта УДС охвачено 230 улиц протяженностью 200 км.

Стоит отметить, что всего в Алматы – 2746 улиц протяженностью 3097 км.

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Анастасия Московчук
Алматы
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