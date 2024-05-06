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Когда и какие улицы отремонтируют в Алматы: появилась карта

Где и когда в Алматы будут ремонтировать дороги, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 15:48 Фото: акимат Алматы
В акимате Алматы сообщили, что средний ремонт дорог в городе начнется 1 июня, сообщает Zakon.kz.

Долю дорог города в хорошем и удовлетворительном состоянии в 2024 году планируют довести до 92%. Всего в этом году намерены охватить средним ремонтом 274 улицы протяженностью 250 км. Общая же протяженность улично-дорожной сети Алматы составляет 3097 км.

Как сообщили в Управлении городской мобильности, работы планируется начать в начале лета, при этом ремонт 20 магистральных улиц будет завершен до 25 августа, а районных – до конца октября текущего года.

"Каждая улица разделена на участки, которые будут перекрываться сегментарно. На участках будут установлены специальные стенды с контактной информацией руководителей подрядных организаций. Обо всех перекрытиях горожанам будет сообщаться через СМИ и социальные сети, также ремонтируемые участки будут отображаться в сервисах "2Гис" и "Яндекс карты", – сообщили в ведомстве.

Для безопасности на дорогах в рамках среднего ремонта будут создаваться дополнительные островки безопасности и пешеходные переходы. Запланирован ремонт тротуаров и поврежденных арычных лотков. Фрезерованный материал будет передан в районные акиматы для повторного использования.

Где и когда будут ремонтировать дороги в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 15:48

Фото: акимат Алматы

В акимате напомнили, что в прошлом году в пилотном режиме на 15 магистральных улицах города при ремонте был использован полимерасфальтобетон, направленный на увеличение устойчивости к колее и трещинообразованию.

"Такие смеси устойчивы к износу, имеют высокую температуру размягчения (65-70°С), поэтому легко выдерживают жару без особых последствий, служат намного дольше – 8-10 лет вместо нынешних пяти лет эксплуатации. В текущем году данная практика будет продолжена. Так, полимерасфальтобетон планируется применить при ремонте участков 20 магистральных улиц протяженностью 57 км и 12 улиц районного значения протяженностью 19 км", – сообщили в акимате.

Для жителей мегаполиса запущен чат-бот @AlmatyJolybot специального Telegram-канала, посвященного дорожной инфраструктуре. Через него горожане могут подать заявки на устранение ям на дорогах города.

Список магистральных улиц Алматы, участки которых планируют отремонтировать в 2024 году:

  • ул. Сатпаева от ул. Байтурсынова до ул. Желтоксан, от пр. Назарбаева до ул. Луганского;
  • ул. Жандосова от ул. Саина до ул. Яссауи;
  • ул. вдоль БАКа (от улицы Саина до ТР Шоссе Северное Кольцо);
  • ул. Жандосова от ул. Тимирязева до ул. Манаса;
  • пр. Рыскулова от ул. Кудерина до ул. Бокейханова (в том числе ТР Рыскулова – Кудерина, ТР Рыскулова – Бокейханова со съездами);
  • пр. Суюнбая от ул. Бекмаханова до ул. Лавренева;
  • ул. Лавренева от ВАЗ (кольцо) до с. Покровка;
  • ул. Момышулы от пр. Райымбека до ул. Монке би;
  • пр. Сейфуллина от улицы Тобаякова до границ ТР Сейфуллина – Жансугурова, от границ ТР Сейфуллина – Жансугурова до проспекта Рыскулова;
  • ул. Жансугурова от ул. Акпаева до ул. Жумабаева;
  • ул. Кульджинский тракт от ТР Рыскулова до ТР Халиулина – Кульджинский тракт;
  • ул. Керей-Жанибек хандар от ул. Керей-Жанибек хандар, дом 378 до Высокогорный спортивный комплекс "Медеу" (в том числе дорога до ущелье Кимасар);
  • пр. Дулати от проспекта Аль-Фараби до улицы Набережной;
  • ул. Западный Желтоксан от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева;
  • ул. Утеген батыра от ул. Шаляпина до ул. Жубанова;
  • ул. Кабдолова от ул. Утеген батыра до пр. Саина;
  • ул. Калдаякова от ул. Кабанбай батыра до ул. Макатаева;
  • ул. Тургут Озала от ул. Толе би до пр. Райымбека;
  • ТР "Капчагайский мост" от ул. Бурундайская до магазин "Самал";
  • ТР пр. Рыскулова от ул. Табачнозаводская до конца эстакады.

Со списком участков дорог по районам, где запланирован ремонт, можно ознакомиться здесь. В акимате предупреждают, что возможны изменения в связи погодными условиями.

Карта улиц, где идет средний ремонт, здесь

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев рассказывал, сколько средств планируют направить на ремонт дорог в 2024 году.

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