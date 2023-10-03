В Астане возобновят строительство государственных детсадов

В акимате Астаны решили возобновить строительство государственных детских садов. Об этом 3 октября 2023 года рассказал аким столицы Женис Касымбек, сообщает Zakon.kz.

По его словам, акимат развивает Астану "с акцентом на социальную и инженерную инфраструктуру".

"К примеру, в столице с 2017 года перестали строить государственные детские сады. На протяжении шести лет частным детсадам выделялся госзаказ. Но с учетом роста населения в городе ощущается потребность в социальных объектах. Поэтому мы решили возобновить строительство государственных детских садов", – написал Женис Касымбек в Instagram.

Градоначальник отметил, что сейчас акимат проводит внутреннюю работу:

определяет земельные участки,

смотрит на готовность инженерных сетей и другой необходимой инфраструктуры.

"Со следующего года запланируем финансирование для строительства госдетсадов. Планируем определить 60 земельных участков. Строить их будем поэтапно". Женис Касымбек

Кроме того, по словам столичного акима, также власти города будут ежегодно выделять госзаказ в частные детсады.

"К примеру, в текущем году выделили государственный образовательный заказ на более 10 тыс. 300 мест в частные детсады. По сравнению с прошлым годом количество мест увеличили более чем в пять раз". Женис Касымбек

Также он рассказал, что за счет частных инвестиций ведется строительство 17-ти детских садов.

"Основной акцент также уделяем строительству школ. До 2027 года в Астане при поддержке главы государства и правительства будет построено 65 школ почти на 180 тыс. ученических мест (в две смены)". Женис Касымбек

Ранее сообщалось, что в Казахстане процесс автоматизации очередей в детские сады планируют запустить в пилотном режиме уже в октябре 2023 года, а с января 2024 года начнется масштабирование по всей республике.