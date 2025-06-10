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События

15 школ и 11 детсадов построят в Астане в 2025 году

Касымбек Женис, акимат , фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 18:44 Фото: акимат Астаны
Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о строительстве социальных объектов в столице, передает официальный сайт городского акимата.
"Уделяем особое внимание строительству социальных объектов. Это школы, детсады, Дворцы школьников, объекты медицины и др. К примеру, в столице с 2017 года перестали строить государственные детские сады. Ранее мы возобновили их строительство. Проделали большую системную работу: определили первые земельные участки, подготовили инженерные сети и другую необходимую инфраструктуру", – написал аким.

Фото: акимат Астаны

По его словам, он с депутатом Мажилиса Парламента РК Муратом Абеновым посетил ряд строящихся социальных объектов.

Фото: акимат Астаны

"В текущем году планируем ввести в эксплуатацию 11 детских садов: 5 детских садов на 1500 мест за счет местного бюджета, 4 детских сада на 1094 места за счет частных инвестиций, детский сад на 185 мест на первых этажах жилых зданий, а также модернизированное здание под детский сад на 120 мест. Данные детские сады позволят создать 2899 мест", – добавил Касымбек.

Касымбек, Абенов,

Также он рассказал, что в течение нового учебного года откроют еще 15 школ. В прошедшем учебном году построили и открыли 24 учебных заведения. 16 из них в рамках нацпроекта "Комфортная школа". В строительство социальных объектов также привлекаются частные средства.

Фото: акимат Астаны

"Таким образом, развиваем столицу как с акцентом на социальную, так и на инженерную инфраструктуру. Так, к примеру, ранее в городе построили ряд газовых тепловых станций, станцию питьевой воды (НФС 3), строим электрическую подстанцию "Арай", ГТС "Тельмана", сети канализации и др. Данные объекты жизнеобеспечения дают городу тепло, воду, электричество", – написал аким столицы.

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Айсулу Омарова
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