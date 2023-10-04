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Астанчанам напомнили о важном матче

Астанчанам напомнили о важном матче Фото: Instagram/astanarena
В ТОО "City Transportation Systems" обратились к жителям и гостям Астаны, которые являются любителями футбола, сообщает Zakon.kz.

Им напомнили о важном матче, который пройдет на стадионе Astana Arena.

"5 октября на стадионе Astana Arena состоится важный матч столичного футбольного клуба "Астана" против чешского футбольного клуба "Виктория Пльзень", – говорится в сообщении CTS.

Любителям футбола также рассказали, что для обеспечения удобства болельщикам и максимальной поддержки любимой команды продлевается время курсирования городских и пригородных маршрутов №10, №12, №26, №37, №40, №51, №53, №60 и №303.

"Таким образом, после игры вы сможете беспрепятственно добраться до места назначения".Пресс-служба CTS

В компании призвали поддержать любимую команду и стать частью незабываемой футбольной атмосферы.

10 сентября 2023 года на стадионе Astana Arena прошел матч в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу 2024 года между сборными Казахстана и Северной Ирландии. Казахстанцам удалось обыграть гостей с минимальным счетом 1:0. На стадион пришел президент Касым-Жомарт Токаев, чтобы поддержать национальную сборную.

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