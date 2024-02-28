Смена часового пояса: как это отразится на работе общественного транспорта в Астане

Компания City Transportation Systems обратилась к жителям Астаны в связи со сменой часового пояса, сообщает Zakon.kz.

В компании отметили, что могут возникнуть сбои в работе некоторых сервисов:

отображение времени прибытия маршрутов на табло информирования на остановочных пунктах;

отсутствие отслеживания движения маршрутов в мобильных приложениях для отслеживания маршрутов (касается Яндекс, 2гис, Avtobys);

системы оплаты проезда через мобильные приложения или платежные терминалы.

"Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Общественный транспорт начнет работу в соответствии с утвержденным расписанием, с 06:00 утра", – говорится в обращении.

Единый часовой пояс в Казахстане установят в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года. Эксперты считают, что это "наиболее правильный и оптимальный вариант, при котором большинство регионов Казахстана будут использовать время, наиболее близкое к естественному". Ранее специалисты уже ответили на претензии жителей ВКО, которые высказывали недовольство предстоящим переводом часов.

