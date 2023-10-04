Депутат: Ваххабиты захватывают малый бизнес в ряде регионов

Депутат Мажилиса Ермурат Бапи в своем запросе заявил, что малый бизнес в ряде регионов, особенно связанный с рыночной торговлей, захватывают ваххабиты – приверженцы радикального исламского течения, салафизма, сообщает Zakon.kz.

В своем обращении к премьер-министру и главе КНБ депутат отметил, что в последние несколько лет чуждые Казахстану течения ислама угрожают подрывом сложившихся в обществе социально-бытовых устоев. Эти угрозы получают все большее распространение.

По мнению депутата, салафиты начали разрушать общество и бросать вызов государственной целостности, выступать против традиций национального единства и развития казахского народа, против сложившегося за тысячелетия исламского образа жизни казахов. Ермурат Бапи опасается, что эта радикальная религиозная тенденция приобретает политический характер. Радикальные исламисты, пользуясь недостаточной религиозной образованностью людей, пытаются прививать ложные духовные ценности и чуждые традиции.

"К сожалению, такие ядовитые исламские секты активно распространяются в ряде регионов страны: в Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Улытауской, Алматинской областях. Это говорит и о том, что на местах есть представители власти, которые поддерживают развитие радикальных сект. Ни для кого не секрет, что в самой государственной власти есть высокопоставленные государственные служащие, которые поддерживают пропаганду ваххабизма и чуждых течений. Если это не просто слухи, а реальная ситуация, то наша государственность находится под угрозой". Ермурат Бапи

Мажилисмен отметил, что Казахстан придерживается светских устоев и уважает права человека как важнейший принцип современного демократического государства. Но соблюдение этих прав не должно создавать угрозу для национальных и государственных устоев.

"По нормам Конституции страны мы не должны позволять каким-либо силам препятствовать светскому пути развития нашего государства! Мы, депутаты, не можем спокойно смотреть на эти действия, направленные на разрушение общества на основе арабо-ваххабистской религиозной позиции! Мы не позволим домбре стать харамом! Эти действия следует понимать как нападение на национальную систему ценностей и духовную основу страны!" Ермурат Бапи

По словам депутата, угрозу казахскому национальному развитию несут отдельные представители "старого режима", которые пропагандируют идеи радикального ислама и желание разделить страну на враждующие социальные группы ради собственных интересов.

"Сегодня тот же "Старый Казахстан" намерен растоптать "Новый Казахстан" через религиозную идеологию, чуждую казахским национальным традициям. К чему это приводит, мы увидели во время январских событий". Ермурат Бапи

Активные представители общества, как отметил Бапи, выступают против негативных религиозных течений и бросают вызов извращенной ваххабистской секте. Но противостоять радикальной религиозной угрозе, которая выступает единым организованным и агрессивным фронтом, непросто.

"Поэтому теперь нельзя быть сторонним наблюдателем, просто говоря: "Государство отделено от религии" или "Религия – отдельно от государства". Пришло время понять, что такая политическая позиция постепенно подрывает нашу национальную целостность и государственное единство". Ермурат Бапи

Заместитель председателя КНБ РК Руслан Сейсембаев на 40-м заседании Совета РАТС ШОС сообщал, что в текущем году в Казахстане выявили около 80 тысяч пользователей Сети из числа молодежи, состоящей в деструктивных сообществах.

