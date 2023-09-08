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Около 80 тыс. молодых казахстанцев состоят в деструктивных сообществах

Казахстан молодежь радикализм угроза интернет Фото: Акимат г. Алматы
Заместитель председателя КНБ РК Руслан Сейсембаев на 40-м заседании Совета РАТС ШОС сообщил, что в текущем году в Казахстане выявлено около 80 тысяч пользователей сети из числа молодежи, состоящей в деструктивных сообществах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель председателя КНБ отметил, что важным фактором радикализации населения является интернет-пропаганда терроризма.

Активная диджитализация невольно создала условия для переноса пропагандисткой деятельности идеологов терроризма и экстремизма в сеть интернет. Сегодня она выступает основным фактором радикализации молодежи. 

"К сожалению, наиболее уязвимой и подверженной воздействию террористической угрозы является молодежь. Только в текущем году в Казахстане выявлено около 80 тысяч пользователей сети из числа молодежи, состоящей в деструктивных сообществах, в их числе почти шесть тысяч до 18 лет. Для решения этой проблемы требуется поступательное развитие в РАТС ШОС в направлении информационно-пропагандистского противодействия терроризму". Руслан Сейсембаев

Выступающий добавил, что в цифровой среде выстроена разветвленная сетевая инфраструктура, которая используется международными террористическими организациями для оказания деструктивного информационно-пропагандистского психологического воздействия на населения.

"Согласно экспертным оценкам, в интернете насчитывается до 10 тысяч функционирующих экстремистских электронных площадок. Через соцсети и мессенджеры создается обмен данными, распространение экстремистских материалов, а также управление террористической деятельностью". Руслан Сейсембаев

Ранее он рассказал о том, что в Казахстане предотвратили два теракта: подрыв мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане и вооруженное нападение в Астане.

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