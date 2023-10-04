Сколько казахстанцев имеют просрочку по кредитам

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК 4 октября 2023 года депутат Олжас Куспеков поднял проблему закредитованности казахстанцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным парламентария, более 80% экономически активного населения страны имеют действующие займы, между тем этот показатель в США равен 20%.

"1,5 млн человек имеют просрочку платежей по текущим займам в 90 и более дней. Кабальные условия банков второго уровня и микрофинансовых организаций загоняют народ в долговую яму. Деятельность микрофинансовых организаций не регулируется государством, а проценты слишком высокие. В итоге, наши граждане сталкиваются с работой коллекторов, судоисполнителей и вынуждены проходить процедуру банкротства". Олжас Куспеков

Он добавил, что банки страны начали забывать, что основной миссией банковского сектора является использование финансовой компетенции для анализа и финансирования бизнеса.

"Таким образом, финансовый сектор должен выступать драйвером роста экономики в стране. Как отмечает нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц, банковский сектор фактически эксплуатирует финансовую безграмотность простых людей, стимулируя население покупать товары, в которых нет необходимости. В результате наблюдается рост прибыли банков за счет экстремальной закредитованности населения". Олжас Куспеков

Депутат считает, что для решения проблемы необходимо внедрить долгосрочный финансовый инструмент, который позволит в корне решить проблему закредитованности населения. В связи с этим он предлагает внедрить лизинг для физлиц как более современного финансового продукта для граждан Казахстана. Потребительский лизинг широко используется в развитых странах.

На его взгляд, создание нового вида экономической активности, ранее не существовавшего на рынке Казахстана, будет способствовать увеличению благосостояния граждан за счет улучшения доступа к материальным благам и улучшению финансовой грамотности. Кроме того, это снизит уровень закредитованности населения благодаря переходу на более дешевую альтернативу банковскому кредиту.

Однако для внедрения лизинга для физических лиц необходимо внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс и Закон РК "О финансовом лизинге".

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