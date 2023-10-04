Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

На западе Казахстана синоптики прогнозируют дожди 5 октября

На западе Казахстана синоптики прогнозируют дожди 5 октября Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 5 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большую часть территории РК будет оказывать влияние отрог антициклона, с чем сохраняется преимущественно погода без осадков.

По прогнозу синоптиков, лишь на западе и в горных районах республики с прохождением атмосферных фронтов, пройдут дожди.

По республике ожидаются туманы, на севере, юге, западе, юго-востоке – порывистый ветер.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, на поверхности почвы заморозки 1 градус, днем +17+19°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +22+24°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С.

Читайте также

В Карагандинской области с помощью программы "Ауыл аманаты" повышают доходы сельчан
В Карагандинской области с помощью программы "Ауыл аманаты" повышают доходы сельчан
Аэропорт Астаны закроют на ремонт
Аэропорт Астаны закроют на ремонт
Сколько учителей работает в Казахстане
Сколько учителей работает в Казахстане
Анастасия Стативкина
Казгидромет Погода Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Глава МЧС РК прокомментировал задержание своих подчиненных
Задержание своих подчиненных прокомментировал глава МЧС
Казахстанцев предупредили об ухудшении качества связи и телерадиовещания
Казахстанцев предупредили об ухудшении качества связи и телерадиовещания
Досаев обратился к пенсионерам
Досаев обратился к пенсионерам
Как выглядит медальная таблица после десятого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после десятого дня соревнований
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления