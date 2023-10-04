На западе Казахстана синоптики прогнозируют дожди 5 октября
По информации РГП "Казгидромет", на большую часть территории РК будет оказывать влияние отрог антициклона, с чем сохраняется преимущественно погода без осадков.
По прогнозу синоптиков, лишь на западе и в горных районах республики с прохождением атмосферных фронтов, пройдут дожди.
По республике ожидаются туманы, на севере, юге, западе, юго-востоке – порывистый ветер.
В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, на поверхности почвы заморозки 1 градус, днем +17+19°С.
В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +22+24°С.
В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С.