Снег с дождем прогнозируют синоптики в Казахстане 12 октября

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 12 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части РК ожидается неустойчивый характер погоды. Ожидаются осадки (дождь, снег).

По прогнозу синоптиков, лишь на северо-западе, юго-востоке страны сохраняется погода без осадков.

По республике – порывистый ветер, в ночные и утренние часы – туманы.

В Астане – переменная облачность, днем – дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +8+10°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +25+27°С.

В Шымкенте – переменная облачность, днем – дождь. Ветер северо-западный 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +23+25°С.