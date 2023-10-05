Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Девушку-призрака оштрафовали в Семее после неудачной шутки

Девушку–призрака оштрафовали в Семее после неудачной шутки Фото: ДП области Абай
22-летняя жительница Семея, переодевшись в костюм "кровавого призрака", пугала семейчан в одном из подземных переходов. За это ее оштрафовали на 69 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

В Семее полицейские задержали девушку-призрака из подземного перехода после массовых жалоб в соцсетях, пишет портал abainewskz.

"В отношении нее был собран материл за совершение правонарушения по 1 части 434 статьи КоАП РК "Мелкое хулиганство". Постановлением суда она была признана виновной и привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 69 тысяч тенге", – сообщили в ДП области Абай.

Известно, что пранк организовали в рамках рекламной кампании местного "квест рума". 

Весной 2022 года казахстанского пранкера арестовали на 15 суток. В одном из супермаркетов Алматы пранкер разделся до пояса и требовал, чтобы окружающие пили лимонад. 

Аналогичное наказание понес и другой блогер, снявший пранк с полицейским. 

Читайте также

Казус на свадьбе из-за "салем салу" рассмешил казахстанцев
Казус на свадьбе из-за "салем салу" рассмешил казахстанцев
Глава полиции Алматы прокомментировал гибель 13-летнего самокатчика
Начальник полиции Алматы сделал заявление после смертельного ДТП с юным самокатчиком
5G от Altel у вас дома
5G от Altel у вас дома
Жанель Абдрахманова
Абайская область Семей
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
учеба
Сроки обучения и каникул школьников утвердили в Казахстане
Досаев обратился к пенсионерам
Досаев обратился к пенсионерам
Прямая трансляция Азиатских игр с участием Казахстана
Что творится в 12-й день Азиады с участием Казахстана: прямая трансляция
Как выглядит медальная таблица Азиады после одиннадцатого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после 11 дня соревнований
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления