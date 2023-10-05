Девушку-призрака оштрафовали в Семее после неудачной шутки
Фото: ДП области Абай
22-летняя жительница Семея, переодевшись в костюм "кровавого призрака", пугала семейчан в одном из подземных переходов. За это ее оштрафовали на 69 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.
В Семее полицейские задержали девушку-призрака из подземного перехода после массовых жалоб в соцсетях, пишет портал abainewskz.
"В отношении нее был собран материл за совершение правонарушения по 1 части 434 статьи КоАП РК "Мелкое хулиганство". Постановлением суда она была признана виновной и привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 69 тысяч тенге", – сообщили в ДП области Абай.
Известно, что пранк организовали в рамках рекламной кампании местного "квест рума".
Весной 2022 года казахстанского пранкера арестовали на 15 суток. В одном из супермаркетов Алматы пранкер разделся до пояса и требовал, чтобы окружающие пили лимонад.
Аналогичное наказание понес и другой блогер, снявший пранк с полицейским.
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