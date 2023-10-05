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Как будут развивать малые города и районы Алматинской агломерации до 2029 года

совещание агломерация Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев и аким Алматинской области Марат Султангазиев провели совещание Местного совета агломерации в Конаеве, сообщает Zakon.kz.

Основной повесткой обсуждения стал проект Комплексного плана развития Алматинской агломерации до 2029 года (далее – проект КПР), разработанный в рамках реализации поручения главы государства.

"Комплексный план развития должен синхронизировать и сбалансировать развитие жилой, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в регионе. Для нас важна транспортная доступность для жителей агломерации, чтобы люди могли свободно добираться до города. Поэтому развитие транспорта должно идти с учетом охвата всех территорий, до и после БАКАД. Также в планах – создание точек притяжения. Это производства с созданием рабочих мест и соответствующих условий для проживания".Ерболат Досаев

Разработка проекта КПР стала возможной благодаря принятому в январе 2023 года закону "О развитии агломераций".

Разработчиками проекта КПР являются ТОО "НИИ Алматыгенплан" и Управление архитектуры и градостроительства Алматинской области.

"Развитие Алматинской агломерации является стратегически важным приоритетом для обеспечения устойчивого экономического и социального развития региона", – сообщил аким области Марат Султангазиев, отметив значимость Алматинской агломерации в масштабе страны.

Доля агломерации в территории Казахстана составляет 0,61%, в населении страны – 17%, в экономике страны – 21,3%.

В проекте КПР предусматривается строительство доступного жилья и социальных объектов, создание качественной инженерной инфраструктуры и др.

Особое внимание в проекте уделено вопросам улучшения транспортных связей между городом и областью в рамках разрабатываемого мастер-плана развития транспортного каркаса Алматы, который коррелируется с проектом КПР.

Мастер-планом предусмотрен ряд мероприятий, направленных на развитие транспортных сетей, в том числе общественного транспорта, повышение качества железнодорожных перевозок. Для улучшения транспортной доступности для жителей пригородных зон будут организованы новые маршруты. Также запланировано строительство нескольких транспортно-пересадочных узлов, которые позволят быстро и комфортно перемещаться по региону. Это увеличит пропускную способность магистральных дорог и привлекательность общественного транспорта.

Кроме того, для развития промышленного кластера и организации новых мест предусмотрено создание малых промышленных парков, расширение Индустриальной зоны, передислокация производств на территорию области. В проекте КПР уделено внимание развитию внутреннего туризма. Агломерация включает горный туристический кластер от Тургеня до Каскелена.

В ходе рабочей встречи с целью повышения эффективности и прозрачности бюджета, исключения дублирования расходов и сокращения непродуктивных трат принято решение о сокращении числа мероприятий в рамках проекта КПР с 245 до 174.

Финансирование проекта планируется вести как в рамках республиканского и местных бюджетов, так и за счет частных инвестиций.

По итогам совещания акимами определены дедлайны – до конца октября 2023 года проект КПР будет направлен на согласование в маслихаты Алматы и Алматинской области. По поручению главы государства данный документ будет представлен на рассмотрение и утверждение правительства Республики Казахстан до конца 2023 года.

В Алматинскую агломерацию, ядром которой является Алматы, входят города районного значения, 31 сельский округ и порядка 98 населенных пунктов, в которых проживают порядка 3 млн человек.

Территория агломерации охватывает две административно-территориальные единицы (Алматы и Алматинскую область), которые имеют собственные региональные планы развития и другие программы государственного планирования.

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Султангазиев Марат Досаев Ерболат Алматинская область Алматы Конаев
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