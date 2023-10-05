Как будут развивать малые города и районы Алматинской агломерации до 2029 года
Основной повесткой обсуждения стал проект Комплексного плана развития Алматинской агломерации до 2029 года (далее – проект КПР), разработанный в рамках реализации поручения главы государства.
"Комплексный план развития должен синхронизировать и сбалансировать развитие жилой, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в регионе. Для нас важна транспортная доступность для жителей агломерации, чтобы люди могли свободно добираться до города. Поэтому развитие транспорта должно идти с учетом охвата всех территорий, до и после БАКАД. Также в планах – создание точек притяжения. Это производства с созданием рабочих мест и соответствующих условий для проживания".Ерболат Досаев
Разработка проекта КПР стала возможной благодаря принятому в январе 2023 года закону "О развитии агломераций".
Разработчиками проекта КПР являются ТОО "НИИ Алматыгенплан" и Управление архитектуры и градостроительства Алматинской области.
"Развитие Алматинской агломерации является стратегически важным приоритетом для обеспечения устойчивого экономического и социального развития региона", – сообщил аким области Марат Султангазиев, отметив значимость Алматинской агломерации в масштабе страны.
Доля агломерации в территории Казахстана составляет 0,61%, в населении страны – 17%, в экономике страны – 21,3%.
В проекте КПР предусматривается строительство доступного жилья и социальных объектов, создание качественной инженерной инфраструктуры и др.
Особое внимание в проекте уделено вопросам улучшения транспортных связей между городом и областью в рамках разрабатываемого мастер-плана развития транспортного каркаса Алматы, который коррелируется с проектом КПР.
Мастер-планом предусмотрен ряд мероприятий, направленных на развитие транспортных сетей, в том числе общественного транспорта, повышение качества железнодорожных перевозок. Для улучшения транспортной доступности для жителей пригородных зон будут организованы новые маршруты. Также запланировано строительство нескольких транспортно-пересадочных узлов, которые позволят быстро и комфортно перемещаться по региону. Это увеличит пропускную способность магистральных дорог и привлекательность общественного транспорта.
Кроме того, для развития промышленного кластера и организации новых мест предусмотрено создание малых промышленных парков, расширение Индустриальной зоны, передислокация производств на территорию области. В проекте КПР уделено внимание развитию внутреннего туризма. Агломерация включает горный туристический кластер от Тургеня до Каскелена.
В ходе рабочей встречи с целью повышения эффективности и прозрачности бюджета, исключения дублирования расходов и сокращения непродуктивных трат принято решение о сокращении числа мероприятий в рамках проекта КПР с 245 до 174.
Финансирование проекта планируется вести как в рамках республиканского и местных бюджетов, так и за счет частных инвестиций.
По итогам совещания акимами определены дедлайны – до конца октября 2023 года проект КПР будет направлен на согласование в маслихаты Алматы и Алматинской области. По поручению главы государства данный документ будет представлен на рассмотрение и утверждение правительства Республики Казахстан до конца 2023 года.
В Алматинскую агломерацию, ядром которой является Алматы, входят города районного значения, 31 сельский округ и порядка 98 населенных пунктов, в которых проживают порядка 3 млн человек.
Территория агломерации охватывает две административно-территориальные единицы (Алматы и Алматинскую область), которые имеют собственные региональные планы развития и другие программы государственного планирования.