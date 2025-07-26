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События

Экология, дороги и туризм: о чем говорили на заседании Местного совета Алматинской агломерации

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 18:33 Фото: пресс-служба акимата города Алматы
​Аким Алматы Дархан Сатыбалды и аким Алматинской области Марат Султангазиев провели очередное заседание Местного совета Алматинской агломерации. В ходе встречи были рассмотрены вопросы улучшения экологии, пробивки радиальных дорог до БАКАД, а также развития Алматинского горного кластера.

​Стороны отметили, что строительство радиальных дорог позволит улучшить транспортную связанность города с агломерацией и разгрузить центральные магистрали мегаполиса, поэтому данному вопросу будет уделено особое внимание.

​На территории города и области продолжается строительство проспектов Абая и Рыскулова, улиц Саина, Тлендиева, Северное кольцо и Монке би до БАКАД.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

"Одна из стратегических задач совета – развитие транспортной инфраструктуры Алматинской агломерации, поэтому необходимо ускорить работы как по пробивке улиц до границы города, так и по их строительству на территории области до БАКАД", – подчеркнул аким Алматы Дархан Сатыбалды.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

​Также была отмечена необходимость строительства на территории области автобусного парка с газовыми заправочными станциями. Данная мера позволит Управлению городской мобильности Алматы запустить на пригородные маршруты автобусы на газе. В текущем году акиматом города совместно с частными автопарками планируется закупка 1400 газовых автобусов и 118 электробусов, что позволит обеспечить 100% экологизацию общественного транспорта, за исключением пригородных и горных маршрутов.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

​Актуальным остается вопрос регулирования стихийной застройки территории агломерации. Строительство многоквартирного жилья на границе города продолжает усиливать дисбаланс между ядром и периферией агломерации. Это повышает маятниковую миграцию и как следствие нагрузку на транспортную, а также социальную инфраструктуру города.

По словам акима Алматинской области Марата Султангазиева, в регионе продолжится совершенствование градостроительной регламентации, включая введение ограничений этажности жилых комплексов вблизи города. Разрабатываются проекты планировки Карасайского, Талгарского и Илийского районов, включая создание социальной и инженерной инфраструктуры.

​"На территории Алматинской агломерации проживает более 3,2 млн человек, из них около 1,5 млн – в пригородной зоне. В Алматинской области сосредоточена значительная часть промышленного и туристического потенциала агломерации. Поэтому важно, чтобы все инфраструктурные и социальные проекты реализовывались согласованно", – отметил Марат Султангазиев.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Также в ходе встречи были обсуждены вопросы улучшения экологической ситуации. Одним из основных загрязнителей воздушного бассейна является автотранспорт. Ежедневно по городу передвигается более 172 тыс. транспортных средств экологического класса Евро-0. В этой связи в городе будет усилена работа стационарных и передвижных экопостов, продолжается разработка проекта по организации зон с пониженными выбросами (Low Emission Zone).

​Кроме того, рассматривались вопросы синхронизации работы по развитию современной туристической инфраструктуры в рамках развития Алматинского горного кластера.

​Следует отметить, что в Алматинскую агломерацию, ядром которой является город Алматы, входят города областного значения, в том числе Алатау, города районного значения, а также 31 сельский округ и около 98 населенных пунктов.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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