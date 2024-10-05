Президент вручил награды педагогам Казахстана

В День учителя глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил нагрудные знаки педагогам, удостоенным почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы" за выдающиеся достижения в образовании и весомый вклад в развитие страны, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что талантливые учителя формируют лучшие качества всей нации. Важно воспитать в молодых людях качества, которыми должен быть наделен Ответственный гражданин – Адал азамат.

Фото: akorda.kz

"Ученикам нужно прививать знания, патриотизм и трудолюбие. Конечно, это непростая задача. В последнее время все больше подростков подпадают под негативное влияние интернета. Сейчас принимаются конкретные меры, направленные на защиту детей от различных угроз. По моему поручению разработана "Единая программа воспитания", в которой учтены предложения и идеи, высказанные на Национальном курултае. В школах открыты центры педагогической поддержки родителей, – подчеркнул Токаев.

По мнению главы государства, в воспитательной работе вместе с педагогами должны участвовать и родители. Он поблагодарил за подлинную заботу о своей стране учителей, которые во время пандемии и паводков добросовестно выполняли свои обязанности, не прерывая учебный процесс.

Фото: akorda.kz

"Нет звания выше педагога. Даже самые великие личности остались в истории как ученики своих наставников. Одним словом, у истоков всех достижений стоят учителя. Судьба нации – в их руках. Мы должны чтить педагогов, которые играют важную роль в нашем обществе. Потому что, вы, обучая детей, закладываете фундамент будущего нашего государства и вносите большой вклад в развитие Казахстана. Ваши неустанные усилия заслуживают особого уважения и высокой оценки", – сказал президент.

Он подчеркнул, что в Казахстане очень много учителей, достойных самых высоких почестей, и заслуги каждого из них будут учтены.

"Особое внимание будет уделено учительским династиям. Сегодня прочитал статью о семье Аслаевых, которые трудятся на ниве образования 350 лет. Эта семья проживает в области Абай. Я думаю, такие династии у нас есть в Казахстане", – отметил глава государства.

Фото: akorda.kz

По словам Токаева, в стране реализуется проект по отбору настоящих лидеров – лучших специалистов в области образования. 134 учителя из числа участников проекта уже назначены директорами школ.

"В рамках Национального проекта "Комфортная школа" в следующем году запланировано возведение 217 новых школ, в которых смогут обучаться свыше 460 тысяч детей. Это будут передовые учебные заведения, оснащенные по самым современным требованиям. В них также будет создана безбарьерная среда для детей с особыми потребностями. Данный масштабный проект позволит решить проблему трехсменного обучения, сократить разрыв между качеством обучения в городских и сельских школах. Кроме того, в Казахстане ежегодно осуществляется модернизация зданий не менее одной тысячи школ. Огромное внимание уделяется цифровизации образовательного процесса. Проводится комплексная работа по подключению всех школ к высокоскоростному интернету. Большое значение придается дополнительному образованию, которым планируется охватить свыше трех миллионов человек", – отметил президент.

Он подчеркнул, что в 2024 году ученики казахстанских школ завоевали более 360 медалей на международных олимпиадах. По мнению главы государства, это тоже результат самоотверженного труда и профессионализма педагогов.

Фото: akorda.kz

Также на церемонии выступили учитель специализированной школы-гимназии-интерната имени Ибрая Алтынсарина в Костанае Агыбай Нугыманов, учитель средней школы-лицея №23 имени Алимхана Ермекова в Актобе Наталья Пеннер.

5 октября в Казахстане отмечают профессиональный праздник педагогов. В республике долго сохранялась традиция отмечать День учителя в первое воскресенье октября. А в 2023 году были внесены изменения, и праздник получил постоянную дату.