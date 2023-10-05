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Адреса дежурных ЦОНов изменили в нескольких городах Казахстана

Адреса дежурных ЦОНов изменили в нескольких городах Казахстана Фото: Zakon.kz
В трех городах Казахстана изменили адреса дежурных центров обслуживания населения (ЦОН), сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении, размещенном 5 октября 2023 года в официальном Telegram-канале НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан":

"Уважаемые услугополучатели! В Усть-Каменогорске, Таразе и Караганде изменились адреса дежурных ЦОНов".
Адреса дежурных ЦОНов изменили в нескольких городах Казахстана

Фото: Telegram/gov4c_resmi

В госкорпорации напомнили, что по дежурному графику центры обслуживания населения принимают граждан в будни до 20:00, в субботу – до 13:00.

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