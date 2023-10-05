Как павлодарский алюминий стал известен за пределами страны

АО "Казахстанский электролизный завод", построенный в 14 километрах от Павлодара, самое молодое предприятие в структуре ERG.

Как отмечено в публикации @Pavlodarnews.kz, заводчане применяют самую передовую и экологически безопасную из ныне существующих технологий производства алюминия. Она основана на предварительном обжиге анодов.

Из павлодарского алюминия изготавливают кабельно-проводниковую продукцию, металлоконструкции и изделия для автомобильной, пищевой и бытовой индустрии, приборостроения и других направлений.

Фото: Исабек Есенжол

На заводе есть два основных цеха: электролиза алюминия и цех по производству электродов. Проектная мощность предприятия – 250 тысяч тонн алюминия в год. В этом году планируют выпустить 261 тысячу тонн алюминия. Технологический инженер Казахстанского электролизного завода Аян Абдрахманов отметил, что с точки зрения экспорта результаты неплохие.

"Завод экспортирует алюминий в Россию, Узбекистан, Беларусь, Турцию, Грузию, Нидерланды, Италию, Грецию и другие европейские страны. Первичный алюминий у нас закупают 11 казахстанских предприятий. Поставки на отечественный рынок за последние пять лет удвоились. В этом году общий месячный объем продаж алюминия в Казахстане достиг пяти тысяч тонн". Аян Абдрахманов

Фото: Исабек Есенжол

АО "КЭЗ" – не только одно из ведущих металлургических предприятий страны, но и одно из самых высокотехнологичных в индустриальном секторе, отвечающее международным экологическим требованиям. Предприятие проводит природоохранные мероприятия для поддержания стабильной экологической обстановки в регионе. В прошлом году расходы на сферу экологии составили 264,8 миллиона тенге.