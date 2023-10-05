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Нечеловеческие условия: жители аварийного дома в Семее боятся за жизнь

Нечеловеческие условия: жители аварийного дома в Семее боятся за жизнь Фото: pixabay
Аварийный многоквартирный дом бывшего общежития кожзавода находится в плачевном состоянии, но в нем продолжают жить люди в ожидании нового жилья. Семейчане боятся, что здание может рухнуть в любой момент, сообщает Zakon.kz.

Жилое здание было признано аварийным еще два года назад. В акимате признают, что дом для жилья уже не пригоден. Жители разрушающейся многоэтажки боятся за собственные жизни, передает КТК.

"Невозможно жить. Стены, кирпичи рушатся, со стен бежит вода. Как дождь, у нас дома дождь идет. У меня внуки маленькие. Сын – инвалид первой группы. Туалета нет и воды нет, и отопления нет у нас. Сами уголь покупаем. Дрова и уголь". Гульнар Мамбетова, жительница дома

В доме нет туалетов, воду жильцы носят из родника, отопление в квартирах печное. При этом из здания сыпятся кирпичи и почти разрушена крыша.

"Дома сырость, пол холодный, пол еще у меня упал в кухне, вниз ушел от сырости, потому что у меня внизу там вода прямо. И недавно у нас, на той неделе, пожар был, еще залили сверху. Стены все в трещинах. Вот мажу-мажу, там тряпки… потом сверху цемент – ничего не держит. Потолок валится, отходит". Нургуль Абраева

В акимате знают о проблемном доме, но расселить жильцов не могут и просят потерпеть.

"Данный дом в 2021 году официально признан аварийным. Жильцы семи квартир данного дома уже состоят у нас в очереди как нуждающиеся в жилье из государственного жилищного фонда по категории "Граждане Республики Казахстан, чье единственное жилье было признано аварийным. Ждать в порядке очереди, потому что впереди них такие же граждане стоят, чье жилье признано аварийным, по той же категории". Ляйля Абылкаирова, зав. сектором отдела жилищных отношений и жилищной инспекции Семея

Ранее в Павлодаре власти объявили особое положение в доме, который начал разваливаться буквально на глазах.

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