Крыша обрушилась в аварийном доме Костаная
"Алау" пишет, что в настоящее время крыша двухэтажного дома частично обрушена. В нем из восьми квартир шесть считаются жилыми, в которых проживают 24 человека.
Одним из жителей дома является 15-летний Андрей Гудинов, который живет здесь вместе с мамой. В момент обрушения их не было дома. Сейчас семья собирает вещи и готовится покинуть квартиру.
"Сейчас собираем вещи. Некоторые отвезем в гараж, мебель тоже. А нужные вещи, школьные принадлежности возьмем с собой. Переедем к бабушке с дедушкой", – рассказал Андрей Гудинов.
В этом году дом планировали снести, а жильцов переселить в арендные квартиры. После происшествия аким Костаная провел экстренное совещание с собственниками квартир. Было принято решение как можно быстрее расселить людей, поскольку находиться в доме небезопасно.
Жителям предложили несколько вариантов временного проживания. Те, у кого есть возможность, могут переехать к родственникам. Для остальных предусмотрена аренда жилья.
"Есть два варианта: можно снять квартиру за счет акимата – до 130 тыс. тенге, если жилье дороже, разницу оплачивают сами жители и оплачивают коммунальные услуги. Второй вариант – самостоятельно арендовать жилье или временно переехать к родственникам до сентября. До 22 марта нужно освободить квартиры", – пояснил житель дома.
В отделе жилищных отношений прокомментировали, что данный дом входит в план детальной застройки частной строительной компании. На этой территории планируется строительство новых многоэтажных домов.
"Застройщик обязуется за свой счет снести аварийное здание и после завершения строительства предоставить жильцам новые квартиры в доме по улице Джамбула, который планируют ввести в эксплуатацию в сентябре. Новое жилье перейдет в собственность жителей и будет равноценным по площади прежним квартирам", – уточнили в отделе жилищных отношений.
