Общество

Крыша обрушилась в аварийном доме Костаная

крыша обрушилась в аварийном доме Костаная, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 19:37 Фото: freepik
В Костанае еще два года назад одно из зданий было признано аварийным, однако, несмотря на это, в нем продолжали проживать люди. 5 марта его кровля обрушилась, теперь жильцов эвакуируют, сообщает Zakon.kz.

"Алау" пишет, что в настоящее время крыша двухэтажного дома частично обрушена. В нем из восьми квартир шесть считаются жилыми, в которых проживают 24 человека.

Одним из жителей дома является 15-летний Андрей Гудинов, который живет здесь вместе с мамой. В момент обрушения их не было дома. Сейчас семья собирает вещи и готовится покинуть квартиру.

"Сейчас собираем вещи. Некоторые отвезем в гараж, мебель тоже. А нужные вещи, школьные принадлежности возьмем с собой. Переедем к бабушке с дедушкой", – рассказал Андрей Гудинов.

В этом году дом планировали снести, а жильцов переселить в арендные квартиры. После происшествия аким Костаная провел экстренное совещание с собственниками квартир. Было принято решение как можно быстрее расселить людей, поскольку находиться в доме небезопасно.

Жителям предложили несколько вариантов временного проживания. Те, у кого есть возможность, могут переехать к родственникам. Для остальных предусмотрена аренда жилья.

"Есть два варианта: можно снять квартиру за счет акимата – до 130 тыс. тенге, если жилье дороже, разницу оплачивают сами жители и оплачивают коммунальные услуги. Второй вариант – самостоятельно арендовать жилье или временно переехать к родственникам до сентября. До 22 марта нужно освободить квартиры", – пояснил житель дома.

В отделе жилищных отношений прокомментировали, что данный дом входит в план детальной застройки частной строительной компании. На этой территории планируется строительство новых многоэтажных домов.

"Застройщик обязуется за свой счет снести аварийное здание и после завершения строительства предоставить жильцам новые квартиры в доме по улице Джамбула, который планируют ввести в эксплуатацию в сентябре. Новое жилье перейдет в собственность жителей и будет равноценным по площади прежним квартирам", – уточнили в отделе жилищных отношений.

А вот в Атырау сразу 60 семей рискуют остаться без жилья. Дома, построенные всего пять лет назад и приобретенные по государственной программе "Нұрлы жер", начали разрушаться и были признаны непригодными для проживания.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
