Общий стаж – 160 лет: династия потомственных нефтяников живет в Мангистау

Дорогу в нефтянку для своих детей и внуков проложил Алим Бижанов. Почти 30 лет проработал он на разных месторождениях Мангистауской и Атырауской областей. Его дело продолжили дети, а сейчас продолжают и внуки.

Каждый из них выбрал разные профессии, однако работают все исключительно в нефтяной отрасли. Корреспондент Zakon.kz узнал удивительную историю семьи Бижановых.

Алим Бижанов родился в 1919 году в Мангистау. Затем семья переехала в Атырау, где Алим начал работать на башеностроительной площадке эмбинского нефтепромысла. В 1941 году началась Великая Отечественная война, однако на фронт его не взяли – он был нужен в тылу, где самоотверженно трудился сутками напролет. Два его брата – Кенже и Алдонгар – ушли на фронт, Кенже погиб в бою. Когда началось интенсивное освоение мангистауской нефти, в 1963 году семья Бижановых навсегда вернулась на родную землю.

Алим-ага, который более тридцати лет проработал в нефтяной отрасли, не видел для своих детей иной профессии. Ему был всего 51 год, когда произошел несчастный случай на производстве – он получил серьезные травмы головы и спустя несколько дней скончался в больнице.

Фото: из семейного архива

"Я тогда учился в институте. Но срочно приехал и застал отца еще живым, успел с ним попрощаться. Он так и не смог оправиться от полученных травм, они были слишком серьезными. Тогда, стоя на могиле отца, моя мать наказала нам всем – следовать словам отца и не прерывать трудовую династию. И мечта моего отца сбылась. Все его дети и внуки стали нефтяниками. Я сам и четверо моих братьев и сестер стали геологами, операторами, сварщиками, но работают все в нефтяной отрасли", – говорит Сагидолла, старший сын Алима Бижанова.

Сагидолла Бижанов родился в 1950 году. Мечтал стать нефтяником еще со школы, когда учился в седьмом классе. Вспоминает, как подростком приходил к отцу на работу, и, несмотря на то, что охранники не пускали его, постоянно крутился возле рабочих, слушал, как они что-то обсуждали и о чем-то спорили. В 1967 году после окончания жетыбайской средней школы Сагидолла поступил на нефтяной факультет Казахского политехнического института. После его окончания стал работать оператором по добыче нефти и газа Жетыбайского нефтегазодобывающего управления. Находчивый и проницательный юноша, ответственный молодой специалист сразу привлек внимание руководства. Уже через год он стал мастером, а затем и начальником цеха.

В середине 80-х остро встал вопрос об очистке нефтяных амбаров. Нефтешлам загрязнял почву, и требовалась технология для ее очистки. Руководство дало задание – срочно решить эту проблему. И тогда Сагидолла изобрел специальную нагревательную печь, которая растворяла нефтешлам в амбарах, очищала от почвы и глины. Позже эта печь была широко внедрена в производство, на нее был получен патент. Благодаря этой печи все амбары на нескольких месторождениях были очищены. Эти печи до сих пор используются нефтяниками.

В начале 90-х Сагидолла стал начальником "Жетыбаймунайгаз", но, несмотря на бесконечную занятость, успевал помогать простым жителям села. Главной проблемой в районе была питьевая вода. И тогда по приказу Сагидоллы Бижанова предприятие приступило к строительству водоочистной установки в селе Жетыбай. Уже через пару месяцев в домах сельчан появилась долгожданная вода. Кроме того, нефтяниками были построены школы, детский сад и множество других необходимых социальных объектов.

Фото: из семейного архива

В конце 90-х, когда в страну пришли иностранные инвесторы, руководство области поручило Сагидолле Бижанову привлечь в одну из зарубежных компаний, где он в это время занимал должность главного инженера, местных специалистов из Каракиянского района. Тогда усилиями Сагидоллы на работу привлекли 30 местных жителей, многие из них работают по сей день и с благодарностью вспоминают бывшего руководителя.

В 2002 году Сагидола Бижанов был назначен техническим директором АО "ММГ", затем здесь же работал начальником Управления производственно-технического обеспечения, а позже – директором центрального инженерно-технического департамента. В 2012 году вернулся в "Жетыбаймунайгаз" на должность руководителя производственного управления. Отсюда же спустя три года ушел на заслуженный отдых.

Общий трудовой стаж трех поколений Бижановых – 163 года.

"Даже если бы мне предложили прожить жизнь заново, я прожил бы ее точно так же. Ни о чем не жалею. Я выбрал профессию на всю жизнь и не могу представить себя без нефти. Я вижу, как мои дети состоялись в профессии. Если в будущем в этой сфере будут трудиться и мои внуки, то это большое счастье для меня. А моя мечта – передать знания и опыт, которые я накопил за эти годы", – говорит потомственный нефтяник.

Сыновья и дочери династии, следуя по стопам отца, также достойно продолжают путь, который когда-то начал их дед – Алим Бижанов. Дочери Ляззат и Гульжамал работают в нефтяной компании финансовым специалистом и экономистом, Кемал и Самал – геологи, младший сын – специалист по охране труда и экологии и так же трудится в нефтянке.

