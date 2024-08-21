Как создать династию учителей из 17 педагогов с общим стажем в 327 лет, рассказал аксакал из ЗКО

Педагоги Каспи Жахатов и Құралай Адиева воспитали 4 сыновей, которые пошли по стопам родителей и тоже стали учителями. Их супруги – тоже из учительской среды. А теперь уже 7 внуков Жахатовых нашли себя на педагогическом поприще. Общий стаж этой трудовой династии – 327 лет.

Каспи Жахатов – ветеран сферы образования, учитель географии, директор Муратсайской сельской школы Бокейординского района ЗКО. Его общий стаж работы – 46 лет. Он отличник просвещения РК, "Почетный ветеран образования", Почетный гражданин Бокейординского района.



Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Аксакал является лауреатом всесоюзного конкурса домбристов, награжден медалями "210 лет Букеевской орде", различными юбилейными медалями.

Его супруга Құралай Адиева – ветеран сферы образования, учитель географии, работала завучем Муратсайской сельской школы Бокейординского района ЗКО. Ее стаж работы составляет 36 лет. Она отличник просвещения РК, "Почетный ветеран образования", обладатель звания "Жыл мұғалімі" 1990 года. В 2017 году Каспи Жахатов овдовел, и сыновья забрали его из родной Бокейорды в Уральск.

Журналист портала Zakon.kz встретился с 83-летним аксакалом в доме его среднего сына Алибека Жахатова, чтобы поговорить о трудовой династии педагогов этого замечательного семейства.

Каспи-агай показал нам свое генеалогическое педагогическое древо, которое они подготовили для участия в областном конкурсе «Педагог отбасы – 2020 года». В том конкурсе Жахатовы дошли до финала и стали обладателями награды в одной из номинаций.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

15 членов семьи Жахатовых – педагоги, еще двое с начала нового учебного года начнут свой трудовой путь в рядах учителей.

Основа древа – родители Каспи Жахатова – Жахат и Зиба. Аксакал рассказывает, что они были простыми людьми, работали в колхозе в Урдинском районе. Когда в 1941 году началась Великая Отечественная война, Жахат ушел на фронт, воевал в Латвии. В 1944 году он погиб. Мама работала дояркой. Она одна поднимала своих троих дочерей и сына. Зиба Жахатова прожила до 98 лет. Ее не стало в 2004 году.

Каспи-агай вспоминает, что в послевоенные годы они жили трудно. Взрослые очень много работали, но еды у них всегда было достаточно – семья держала скот, дети не голодали.

Так как школа была далеко от отделения совхоза, где трудилась Зиба Жахатова, ее дети во время учебы жили у родственников в Сайхине, там же учились.

"Когда я пошел учиться в школу, учителей не хватало. В начале 1950-х годов специалистов с высшим образованием не хватало во всех сферах, особенно в селах. На своих учителей тогда мы смотрели, как на богов. Они были нашими кумирами", – вспоминает Каспи Жахатов.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

В 1956 году в Сайхинскую среднюю школу приехал новый географ Саин Отегали – он окончил естественно-географический факультет в пединституте Уральска и вернулся преподавать в родную Урду. Этот учитель прекрасно знал свой предмет, был очень начитанный, уверенный в себе. Когда по географии объяснял тему, то мог на карте без запинки показать указкой любую точку мира, даже не вглядываясь в нее. Дети на него смотрели с восхищением, слушали его объяснения, открыв рот.

Молодой педагог рано ушел из жизни – уже через год после начала работы он умер от плеврита. А Каспи Жахатов решил для себя, что станет географом, как его любимый учитель.

"Когда я закончил школу, в Уральском пединституте как раз открыли казахское отделение естественно-географического факультета. И я поступил туда, чтобы выучиться на учителя географии и биологии", – рассказывает аксакал.

Учился он отлично, получал стипендию. Зиба Жахатова гордилась, что сын поступил в пединститут. Он был одним из первых выпускников Сайхинской средней школы, и все рабочие совхоза, директор, секретарь парткома поздравляли ее с поступлением сына в пединститут.

Каспи-агай вспоминает, что в годы его учебы в студенческой столовой бесплатно давали хлеб, он стоял в тарелках, нарезанный ломтиками. И даже если денег на обед у них не хватало, студенты могли вдоволь есть хлеб, запивая его кипятком.

Со своей супругой он познакомился в стенах пединститута. Вместе они 5 лет проучились в одной группе, жили на соседних этажах в общежитии. В 1964 году после окончания вуза Каспи Жахатов уехал в поселок Урда. А Құралай Қодашқызы Адиева по распределению уехала в поселок Федоровка своего родного Теректинского района. Они поженились через два года.

Свой трудовой путь Каспи Жахатов начал в Урдинской санаторно-курортной школе областного значения воспитателем. Через год стал завучем школы, отдал этой работе почти 9 лет. В 1974 году, когда школа была закрыта, перешел работать завучем в санаторно-курортную школу в Уральске. Более 30 лет Каспи Жахатов был бессменным директором Муратсайской средней школы в Бокейординском районе ЗКО.

Его супруга с 1966 года работала вместе с ним в санаторно-курортной школе-интернате в Бокейорде. Позже преподавала в Урдинской средней школе географию и биологию. В 1975 году семья с детьми переехала в Муратсай, где Құралай Қодашқызы работала вплоть до самой пенсии – до 1993 года.

Двигаясь по своему генеалогическому древу педагогов, Каспи-агай рассказывает, что его старший сын Нұрлыбек Каспиұлы Жахатов работает учителем физической культуры и НВП в Муратсайской средней школе Бокейординского раойна. Его стаж в сфере образования – 39 лет. Супруга сына Светлана Өтежановна Хасенова в этой же школе преподает историю, ее учительский стаж равен 36 годам.

Нұрлыбек Жахатов награжден почетными грамотами Управления образования ЗКО, имеет медаль имени генерала армии С.Қ. Нурмагамбетова, медаль имени генерал-майора авиации Т. Бигельдинова, медаль "За заслуги в развитии спорта". Светлана Утежановна Хасенова в своей копилке достижений имеет ряд грамот за доблестный труд от управления образования ЗКО.

Еще один сын – Руслан Каспиұлы Жахатов – преподает химию и биологию в одной из школ Уральска. Его учительский стаж составляет 38 лет. Вместе с ним в коллективе трудится супруга Нұргүл Қанатбайқызы Елеусінова. Ее путь в педагогике насчитывает 35 лет.

Оба педагога награждены почетными грамотами Министерства просвещения РК, управления образования ЗКО.

Средний сын Алибек Каспиұлы Жахатов 10 лет проработал учителем черчения и трудового обучения в родном селе Муратсай. Сейчас занимается частным бизнесом. Его супруга Жумазия Орынгалиевна Гумарова – учитель русского языка и литературы, ее педагогический стаж равен 30 годам. В своем послужном багаже также имеет почетные грамоты управления образования ЗКО, Бокейординского районного отдела образования.

Младший сын Мұратбек Каспиұлы Жахатов получил образование по специальности "Учитель физической культуры и НВП", но стал преподавать в медресе. Сейчас он – теолог, его общий стаж работы – 30 лет. Его супруга Айнұр Жеңісқызы Жахатова работает учителем технологии и труда, ее общий педстаж составляет 30 лет. Мұратбек Каспиұлы Жахатов был признан "Лучшим имамом области 2007 года", награжден благодарственными письмами Института востоковедения, акима ЗКО. Его супруга за отличную работу удостоена ряда почетных грамот отдела образования города Уральска.

Как получилось, что все четверо сыновей Каспи Жахатова и Құралай Қодашқызы Адиевой стали учителями?

"Я всегда хотел, чтобы мои дети получили высшее образование. Особое внимание уделял их учебе. Смотрел, кто из них каким предметом увлечен. Покупал им книги, старался развивать их наклонности в изучении истории, географии. Старший сын любил спорт с детства, мечтал стать физруком. Я его всячески в этом стремлении поддерживал. Он окончил Карагандинский педагогический институт, служил в армии. Сейчас преподает физкультуру и основы начальной военной подготовки в Муратсайской средней школе. У него есть военное звание капитана. Средний сын Руслан пошел в нас с супругой, выбрал для себя цикл естественных наук – химию, биологию. Он любит свою работу. Его выпускники и ученики его жены всегда демонстрируют хорошие знания по предметам и набирают высокие баллы при поступлении в Актюбинский мединститут", – объясняет Каспи-агай.

Сын Алибек отмечает, что они с братьями пошли по стопам своих родителей, потому что те своим примером показывали им, каким сильным, открытым миру и обществу может быть человек с высшим образованием.

"Мы видели, с каким уважением и взрослые, и дети относятся к отцу и маме. Видели, как они общаются между собой, обсуждают книги, события в стране. Наши родители – грамотные люди, в нашем доме всегда было много книг, энциклопедий, справочников по разным предметам. У нас в шкафу стояло 12 томов Большой Советской энциклопедии. Мы штудировал ее, когда готовились к урокам, – рассказывает Алибек Жахатов. – Я в детстве увлекался историей, отец покупал нам множество исторических книг, выписывал журналы. На уроках я спорил с учителями по разным историческим событиям, имел свою точку зрения на самые важные исторические даты".

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

"Да, на книги мы с женой не жалели денег. Иногда вся зарплата на них уходила. Сами любили читать и детям покупали много разной литературы", – говорит Каспи-агай.

Алибек Жахатов делится, что уже перед окончанием школы он резко изменил свои пристрастия и решил поступать не на истфак, а на худграф. Дело в том, что тогда в Муратсайскую школу пришел молодой преподаватель ИЗО и трудового обучения по имени Жандарбек. Средний сын Жахатовых увидел, как рисует молодой учитель, и попросил научить его рисовать так же. И тогда же принял решение для себя – в будущем он хочет стать учителем ИЗО и черчения.

Эта тяга к работе руками ему передалась от отца – Каспи-агай мастерски владел всеми инструментами, сам строил и перестраивал свой дом по своим собственным эскизам, делал мебель.

Аксакал с улыбкой машет головой: да, ему приходилось быть не только директором школы. Жизнь научила его быть и строителем, и печником, и даже парикмахером для своих детей и друзей-соседей. Живешь в сельской местности – нужно все уметь делать своими руками. Этой истины придерживался всегда Каспи Жахатов, этому же научил и всех своих сыновей.

"Наш отец никогда не сидел на месте. Всю осень-зиму пропадал до ночи в школе. В выходные что-то мастерил своими руками. Когда летом уходил в отпуск, пропадал неделями на сенокосе – мы держали много скота. Он старался запасти корм животным на всю зиму, – вспоминает Алибек Жахатов. – Мы всегда работали вместе с ним или же помогали маме управляться по хозяйству. Дома никто без дела не лежал, все были приучены к труду".

Как получилось, что все сыновья выбрали себе в жены девушек с педагогическим образованием?

"Все мои сыновья со своими будущими женами дружили еще в юношеские годы и выбрали для себя одинаковый путь – стать педагогами. Нурлыбек учился в Караганде, а его девушка Светлана – в Алматы. Уже после окончания вузов они поженились. Сын Руслан, как и я сам, встретил свою будущую жену на химико-биологическом факультете, она приехала в Уральск учиться из Гурьева (сейчас – Атырау), и осталась здесь навсегда", – объясняет аксакал.

У Каспи Жахатова – 15 внуков, из них у семерых – педагогическое образование.

Так, самый старший внук Алматбек работает физруком в Муратсайской средней школе, его супруга Альмира в этом году заканчивает пединститут.

Болатбек преподает историю в школе №43 города Уральска. Рауан – домбрист, обучает детей игре на домбре в Центре молодежи при школе №5 города Уральска, его супруга ведет занятия по классу №"Кобыз". Альбина преподает русский язык и литературу в школе-лицее №38. Фариза получила педагогическое образование – она преподаватель иностранных языков, но сейчас ушла работать в банковскую сферу.

Бекулан недавно вернулся из армии и уже в июле устроился работать по специальности – учителем физкультуры в Муратсайской средней школы.

Какие наставления дает своим детям и внукам-педагогам Каспи Жахатов?

"Всегда своим сыновьям и внукам я говорю, что педагог должен быть образованным, знающим свой предмет, добросовестным, аккуратным, честным. В учителе должны быть собраны все самые лучшие черты человека, потому что он всегда – пример для своих учеников", – рассуждает аксакал.

Его сын Алибек делится, что ученики любили его родителей-педагогов. До сих пор на любом мероприятии, в гостях и на улице, встретив самого Каспи-ага или его детей, вчерашние их выпускники всегда добрым словом вспоминают школьные годы, с теплотой говорят об их уроках географии и биологии.

"Папа – географ от бога, всегда все очень доступно и понятно объяснял. Он помнит названия всех стран, их флаги и столицы назубок. Даже сейчас при разговоре, если заходит спор о какой-нибудь стране, мы спрашиваем совета у отца – и он детально расскажет о любом государстве. Если разговор зашел на тему географии, любой мой друг скажет: "Лучше, чем Каспи-агай, никто этот предмет не знает", – с улыбкой рассказывает Алибек Жахатов. – Папа наш – ходячая энциклопедия по всемирной географии".

Аксакал делится, что смолоду он для души играл на домбре.





В детстве вместе со старшей сестренкой они мечтали научиться играть на этом музыкальном инструменте. У казахов есть традиция – если решил овладеть каким-либо ремеслом, перед сном положи под голову предмет, связанный с ним. Он смеется, что с сестренкой перед сном они клали себе под подушку домбру и кусок хлеба.

Потихоньку и брат, и сестра стали играть на желанном музыкальном инструменте. Когда на улице включалось радио, пытались подражать игре известных домбристов – на слух освоили кюи "Акбай", "Балбырауын". Сейчас, помимо домбры, Каспи Жахатов играет на баяне, шестиструнной гитаре. Трое из его сыновей тоже владеют мастерством игры на домбре, гитаре. И теперь один из внуков стал профессиональным домбристом.

Более 25 лет Каспи Жахатов играл в областном народном оркестре домбристов. В составе оркестра ездил на выступления в Москву в 1982 году. Там в честь 60-летия СССР оркестр выступал с ведущими артистами Казахстана Ермеком Серкебаевым, Бибигуль Тулегеновой, Алибеком Днишевым в Останкино, на ВДНХ.

Когда аксакал вышел на пенсию, неожиданно для самого себя в 60 лет стал писать музыку. Самостоятельно начал изучать ноты по самоучителю игры на домбре. Сейчас у композитора-самоучки в архиве 16 наигрышей кюев, свыше 25 песен.

"Куаныш шаттык салтанаты" ("Праздник радости") – этот свой первый кюй он посвятил 200-летнему юбилею Букеевской орды и 10-летию независимости Казахстана. Среди его песен есть посвящение родной земле – "Муратсайский вальс".

Как рождаются в его голове музыка, Каспи-агай и сам не может объяснить – сначала легкая мелодия кружит в мыслях, и потом он начинает записывать ее на бумагу. Не жалеет ли аксакал, что связал свою жизнь с педагогикой ?Хотел бы он для себя и своих сыновей другой судьбы? На этот вопрос журналиста Каспи Жахатов ответил, что доволен своей судьбой и тем, что он и его дети выбрали учительский путь. И если бы судьба дала ему второй шанс, он бы снова стал учителем.

Вся история педагогов Жахатовых собрана в нескольких объемных альбомах, где хранятся не только фото, но и газетные вырезки, почетные грамоты и биографические справки о каждом учителе этой трудовой династии.