Как помогают людям с особыми потребностями в Казахстане

Во второе воскресенье октября в Казахстане отмечается День лиц с инвалидностью (далее – ЛСИ). В республике проживают более 719 тыс. людей с особыми потребностями, сообщает Zakon.kz.

Социальная поддержка и повышение качества жизни лиц с инвалидностью являются одним из главных направлений государственной политики и одной из первостепенных задач Министерства труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН).

Из 719,3 тыс. ЛСИ, проживающих в Казахстане на сегодняшний день, 422,5 тыс. человек трудоспособного возраста (58,7%), 189,9 тыс. – пенсионного возраста (26,4%), 106,9 тыс. – дети до 18 лет (14,9%).

"Государством последовательно принимаются системные меры для повышения качества жизни людей с особыми потребностями и их социальной интеграции в общество. Для обеспечения прав и законных интересов лиц с инвалидностью в Казахстане действует многоуровневая система социальной защиты, включающая: государственную помощь и поддержку в виде пособий и социальных выплат; компенсацию утраченных функций организма в рамках социальной реабилитации; оказание специальных социальных услуг". Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова

По ее словам, ЛСИ, с учетом показаний и противопоказаний, за счет средств государственного бюджета обеспечиваются протезно-ортопедической помощью, сурдо-тифлотехническими средствами, кресло-колясками, санаторно-курортным лечением, обязательными гигиеническими средствами, услугами индивидуального помощника и специалиста жестового языка.

"Во всех регионах Казахстана планомерно проводится работа по созданию доступной и безбарьерной среды для лиц с инвалидностью". Светлана Жакупова

В целях решения вопросов ЛСИ и семей, воспитывающих детей с инвалидностью, при МТСЗН функционирует Координационный совет в области социальной защиты лиц с инвалидностью, главная задача которого – создание диалоговой площадки между государством и общественностью, выработка конкретных предложений и рекомендаций по повышению качества жизни людей с особыми потребностями.

Глава государства 7 июня 2023 года подписал закон о ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов (вступил в силу 12 августа 2023 года). Принятие Факультативного протокола – это признание компетенции Комитета ООН по правам инвалидов рассматривать индивидуальные обращения казахстанских граждан.

С июля 2023 года вступил в силу Социальный кодекс РК, в котором для всех граждан предусмотрены равные права и возможности в сфере социальной защиты. Любое ограничение по признаку расы, пола, языка, религии, убеждений, места жительства, возраста, состояния здоровья, в том числе инвалидности, или по иным обстоятельствам является дискриминацией и запрещается.

В рамках реализации Соцкодекса значительно усилены меры соцподдержки ЛСИ.

Так, с 1 июля 2023 года дополнительно:

на 14,5% увеличен размер пособий, выплачиваемых лицам с инвалидностью; лицам, ухаживающим за ЛСИ I группы; матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью). Также на 14,5% повышены размеры соцвыплат по случаю утраты трудоспособности из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС). С учетом увеличения размеров пособий и соцвыплат в начале года на 8,5%, в годовом выражении их размеры выросли на 23%.

лица с инвалидностью с диагнозом Spina bifida обеспечиваются лубрицированными катетерами одноразового использования в количестве 6 штук в день (2 190 штук в год);

для ЛСИ увеличено количество подгузников с 2 до 4 штук в день (1460 штук в год);

детям с ментальными нарушениями при наличии сопутствующих заболеваний предоставлена возможность санаторно-курортного лечения;

предусматривается вовлечение членов семей в оказание услуг лицу, имеющему инвалидность. Родственники ЛСИ могут оформляться в качестве индивидуальных помощников с соответствующей оплатой труда и социальными отчислениями;

будут пересмотрены стандарты специальных социальных услуг (далее – ССУ) и с 2025 года введен подушевой норматив в виде отдельных нормативов для услуг и предельных цен для компенсаторных технических средств.



Государством на регулярной основе принимаются меры по совершенствованию социального обеспечения ЛСИ.

По состоянию на 1 октября 2023 года численность получателей государственных социальных пособий (далее – ГСП) по инвалидности составляет 538,4 тыс. человек. С января по сентябрь 2023 года из республиканского бюджета на выплату ГСП по инвалидности было направлено 298,5 млрд тенге. Размеры ГСП зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

На 1 октября 2023 года средний размер ГСП по инвалидности составил 68 464 тенге.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к пособиям из бюджета осуществляются соцвыплаты по случаю утраты трудоспособности из ГФСС. Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода. Так, по итогам 9 месяцев социальную выплату по случаю утраты трудоспособности получили более 96,2 тыс. человек на общую сумму 28,2 млрд тенге. По состоянию на 1 октября средний размер соцвыплаты составляет 45 943 тенге.

Для удобства граждан в 2020 году запущен Портал социальных услуг (далее – ПСУ), который позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств (далее – ТСР) и услуг реабилитации. Внедрение ПСУ позволило довести исполнение индивидуальных программ реабилитации ЛСИ в 2022 году до 90,8%, а также обеспечить доступ к услугам и ТСР независимо от места проживания.

Вместе с тем в рамках Социального кодекса комиссии по Порталу социальных услуг при местных исполнительных органах наделены правом принятия решения о снятии поставщика с ПСУ и включении в список недобросовестных поставщиков в случае предоставления им некачественной услуги или товара.

Для исключения бумажной волокиты, контакта услугодателей с услугополучателями и обеспечения прозрачности процедуры по установлению группы инвалидности в пилотном режиме реализуется проект по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы. Для получения услуги по установлению группы инвалидности заявителю необходимо только обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти необходимое обследование, остальные процессы проходят без его участия за счет интеграции информационных систем. На данный момент к проекту подключены более 740 медицинских организаций. По состоянию на 1 октября 2023 года в заочном формате рассмотрено 49 тыс. заявок со всех регионов Казахстана.

В целях преодоления возникших социальных проблем и формирования возможностей участия в жизни общества ЛСИ оказываются специальные социальные услуги в условиях стационара, полустационара и ухода на дому. В зависимости от потребности спецсоцуслуги предоставляются по 8 направлениям: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-культурные, социально-экономические, социально-правовые.

ССУ лицам с инвалидностью предоставляют порядка 740 государственных организаций, из них: 118 государственных медико-социальных учреждений стационарного типа, 87 государственных центров дневного пребывания, 34 государственных реабилитационных центра, 505 отделений социальной помощи на дому.

Альтернативой действующей сети стационарных организаций является оказание социальных услуг в условиях дневного пребывания и на дому, которые в свою очередь направлены на укрепление семейных ценностей путем сохранения человека в семье. В результате более 800 детей, ранее находившихся в стационарных учреждениях, возвращены в свои семьи.

На сегодняшний соцзаказ по предоставлению ССУ также реализуется 189 НПО во всех регионах страны (в 2009 году – 4 НПО).

В рамках модернизации системы оказания спецсоцуслуг начата работа рабочих групп по вопросам: совершенствования стандартов ССУ и тарифообразования; демонополизации и деинституализации системы специальных социальных услуг; статуса социальных работников.

Кроме того, началось строительство новых крупных реабилитационных центров (далее – РЦ) на 150 мест в 12 регионах страны (Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Абайская, Жетысуская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области, Алматы, Астана, Шымкент). Уже введен в эксплуатацию РЦ в городе Семей Абайской области. До конца 2023 года ожидается завершение строительства в Кентау Туркестанской области и Таразе Жамбылской области.

Вместе с тем при поддержке ОФ "Казақстан халқына" ведется работа по открытию центров дневного пребывания для детей с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в 8 регионах страны (Актюбинской, Жетысуской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской областях, Алматы и Шымкент).

В рамках трансформации системы социального обслуживания, предусмотренной Социальным кодексом, планируется поэтапная демонополизация государственных медико-социальных учреждений путем привлечения частного сектора через подушевое финансирование. Непосредственно в местах проживания ЛСИ будут создаваться дома малой вместимости (далее – ДМВ), в том числе в сельской местности.

С 1 июля 2023 года реализация новых подходов началась в виде пилотного проекта по оказанию спецсоцуслуг в домах малой вместимости для детей в 7 регионах страны (Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Туркестанская области и гг. Астана, Алматы, Шымкент).

На сегодняшний день ДМВ успешно работают в городах Караганда, Кокшетау, Туркестан, Шымкент и Астана. В них получают услуги порядка 100 детей с инвалидностью.