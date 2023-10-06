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96-летний ветеран ВОВ из Темиртау примет участие в велопробеге

96-летний ветеран ВОВ из Темиртау примет участие в велопробеге Фото: АМТ
Ветеран Великой Отечественной войны из Темиртау Николай Семенович Куриленко в свои 96 лет подал заявку на участие в велопробеге, посвященном Дню Республики.

Николай Семенович Куриленко – известный среди жителей Темиртау оптимист и сторонник здорового образа жизни. Дочь Николая Семеновича, Юлия, рассказала ему о том, что в Темиртау состоится велопробег от АО "АрселорМиттал Темиртау", и ветеран решил принять участие.

"Кататься на велосипеде я люблю с детства. Велосипед для меня хорошее подспорье – красиво, развлекательно, спортивно. В общем, все в одном!"Николай Семенович

Дистанции, на которые ездит Николай Семенович, разные, иногда объезжает в день два-три квартала, иногда ездит до проходной комбината АО "АрселорМиттал Темиртау".

96-летний ветеран ВОВ из Темиртау примет участие в велопробеге

Фото: АМТ

В велопробеге в честь Дня Республики решил участвовать, не раздумывая:

"Жду всех на велопробеге 7 октября в 10.00 у памятника Неизвестному солдату в Темиртау!"

Зарегистрироваться для участия в велопробеге могут все желающие. Велопробег состоится 7 октября в 10.00 в Темиртау. Место старта – площадь у памятника Неизвестному солдату. Все подробности на странице в инстаграм @arcelormittal_temirtau.

В качестве призов будут вручены более сорока велосипедов, и не только!

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