"Мечтал фашистам отомстить за смерть отца": фронтовик Николай Куриленко вспоминает войну в канун Дня Победы

В славном своими трудовыми традициями городе Темиртау с волнением готовится к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ее участник Николай Семенович Куриленко, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Родился Николай Куриленко в брянской деревне Пески в 1927 году. Его отец работал здесь в сельхозпроизводстве бригадиром, а еще он заведовал избой-читальней, за что люди очень уважали Семена Куриленко.

"Тогда еще шла ликвидация безграмотности, – вспоминает ветеран. – И в избах-читальнях люди собирались, чтобы обучаться, общаться, обсуждать прочитанное. Отец старался помочь каждому, кто не был обучен грамоте".

Именно общественная деятельность отца изменила жизнь и всей семьи: Семена Куриленко в тридцатые годы отправили учиться в Высшую партийную школу. Обучение он проходил в Смоленске. После перешел на партийную работу и перевез семью туда, где получил должность, – в город Севск Брянской области. Было это незадолго до войны, в 1939 году.

К тому моменту, когда началась Великая Отечественная война, Николай Куриленко окончил 7-й класс.

"А детей в нашей семье было пятеро, я старший. И в первые же дни войны мы эвакуировались, потому что семьи партийных лидеров фашисты при взятии городов и сел расстреливали. Буквально на телегах мы и ехали в тыл, для этого был организован специальный обоз". Николай Куриленко

Через добрый десяток городов мама с детьми добрались до городка Абдулино в Оренбургской области и там обосновались.

Фото пресс-службы Карагандинского гарнизона МО РК

Уже в 1942 году нашего героя, еще подростка, мобилизовали в трудовые резервы. В ремесленном училище он выучился на токаря и в 15 лет устроился на работу. Нужно было точить на станке детали для различных заводских механизмов.

Тем временем его семью в Абдулино постигло несчастье: умерли во время эпидемии кори трое детей Куриленко. Паренек выехал домой к убитой горем матери. Но где одна беда, там и вторая: пришла похоронка на отца семейства – Семена Куриленко.

После его гибели семья перебралась обратно в Брянскую область, на родину. Там Николай Куриленко сразу устроился на литейный завод.

"И все думал, как бы попасть на фронт, отомстить фашистам за смерть отца. Но к трудовым резервам по бумагам я был приписан до самого 1946 года". Николай Куриленко

Но его упорство взяло верх. Он снова пошел в военкомат проситься на фронт, и у него это получилось. Воевал в зенитной артиллерии, прошел Восточную Пруссию, Польшу. Встретил Победу буквально на мосту через реку Висла.

За фронтовые заслуги наш герой награжден медалями Жукова, "За отвагу", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", орденом Отечественной войны I степени, юбилейными медалями Победы.

После войны еще какое-то время Николай Семенович служил в литовском городе Клайпеде в воинской части 222/41-36 гвардейского отдельного зенитного дивизиона среднего калибра. Затем вернулся на Брянщину, устроился работать на железную дорогу, женился. Его избранница Мария Федоровна тоже была из брянской деревни Липки.

В 1958 году молодая семья приехала в Казахстан на строительство Казахстанской Магнитки и нашла свое счастье здесь. Супруги вырастили 5 детей, 10 внуков, у них почти два десятка правнуков и праправнуков.

Николай Семенович работал в тресте "Казметаллургстрой", пройдя путь от старшего кондуктора до начальника цеха. Всегда вел активную общественную жизнь, занимался спортом. Даже в возрасте за девяносто еще участвовал в велопробегах. Вместе с женой и детьми в 2017 году принимал участие в республиканском конкурсе "Мерейлі отбасы", и Куриленко стали победителями.

На сегодняшний день Николай Куриленко – единственный фронтовик Великой Отечественной войны в городе Темиртау. Он с волнением ждет праздника и верит в то, что нынешнее поколение не будет знать невзгод войны, ибо потомки авторов Победы умеют беречь мир и согласие.