Смаилов поручил ускорить процесс передачи ТЭЦ Риддера в комсобственность

6 октября 2023 года премьер-министр Алихан Смаилов ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ на ТЭЦ Риддера, сообщает Zakon.kz.

В это время заместитель акима ВКО Бакытжан Байахметов заявил, что на сегодняшний день 2 из 6 котлов станции уже запущены.

Кроме того, в ближайшее время ожидается запуск еще одного, что позволит обеспечить жителей теплом в полном объеме.

Байахметов добавил, что параллельно ведутся ремонтно-восстановительные работы по остальным агрегатам и вспомогательному оборудованию.

Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком.

"В целом на сегодня завершен ремонт мазутной насосной станции, тракта топливоподачи, трансформаторов связи и турбогенератора. Для обеспечения гидравлического режима на тепловых сетях завершены работы по восстановлению электроснабжения насосных станций", – говорится в сообщении пресс-службы главы правительства.

Также сказано, что отремонтирована кровля котельного и турбинного цехов.

Фото: primeminister.kz

На стадии завершения также ремонт железнодорожных путей, по которым идет поставка угля.

Премьер-министр подчеркнул, что практически весь прошлый отопительный сезон Риддерская ТЭЦ работала в аварийном режиме и часто останавливалась, в результате чего население не получало тепло в должном объеме.

"Это происходило из-за того, что предыдущие собственники не вкладывали деньги в модернизацию и улучшение станции. Все это привело к тому, что ТЭЦ оказалась в очень плачевном состоянии. Мы были вынуждены из республиканского бюджета выделить 8,4 млрд тенге. Акимат области со своей стороны выделил порядка 500 млн тенге. На эти деньги все это время безостановочно велись ремонтные работы. Важно, чтобы они были завершены своевременно, чтобы предстоящий отопительный сезон прошел должным образом. Днем и ночью нужно следить за этим". Алихан Смаилов

Он также поручил ускорить процесс передачи ТЭЦ в коммунальную собственность.

На объекте премьер-министра также проинформировали о готовности региона к отопительному сезону.

На сегодня практически завершены работы по подготовке бюджетных организаций (свыше 830 объектов), жилых домов (более 3 тыс.), инженерных сетей и котельных.

Аналогичный процесс близится к завершающей стадии на ТЭЦ и гидроэлектростанциях.

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3 октября сообщалось, что на ТЭЦ Риддера вновь остановили котел №3, который запустили 27 сентября. По словам акима, оборудованию потребовалось дополнительное обследование.