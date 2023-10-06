В Жамбылской области открылся центр социальной реабилитации

В преддверии Дня инвалидов в Таразе состоялось торжественное открытие Жамбылского областного центра социальной реабилитации. В церемонии открытия приняли участие аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, вице-министр труда и социальной защиты населения РК Назгуль Сагиндыкова.

В своем выступлении глава региона отметил, что социальная поддержка и повышение качества жизни лиц с инвалидностью является одним из главных направлений государственной политики.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

"Указом главы государства во второе воскресенье октября в Казахстане отмечается День лиц с инвалидностью. Государственная политика в сфере социальной защиты лиц с инвалидностью направлена на их полноценную интеграцию в общество, создание доступной среды. Для обеспечения их прав и законных интересов действует многоуровневая система социальной защиты. Президент страны Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана отметил: "Будут гарантированы высокий уровень общественных благ и поддержка социально уязвимых категорий населения, в том числе граждан с особыми потребностями". Особое внимание уделяется вопросам реабилитации и адаптации лиц с инвалидностью". Ербол Карашукеев

В области проживают более 45 тысяч лиц с инвалидностью. Для обеспечения необходимыми специальными средствами реабилитации и специальными социальными услугами выделено 3,6 млрд. тенге.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В 21 медико-социальном учреждении области специальные социальные услуги оказываются 1689 жителям. На эти цели выделено 7 миллиардов тенге.

Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Назгуль Сагиндыкова отметила, что по стране планируется открыть 12 центров социальной реабилитации, первый такой центр открылся в Семее, второй – в Таразе.

Ербол Карашукеев и Назгуль Сагиндыкова вместе с гостями осмотрели новый центр, ознакомились с материально-технической базой и поговорили с жителями, которые получают здесь лечение.

На строительство центра выделено 5,5 миллиарда тенге. Здание на 150 мест состоит из 5 блоков, где расположены оздоровительный бассейн, актовый зал, спортивный зал, 3-х этажный лечебный корпус, столовая, 2-этажный стационар.

Центр оказывает различные виды специально-социальных услуг лицам с инвалидностью І и ІІ группы, в том числе ЛФК, подводное лечение, физиолечение, парафинолечение, иглорефлесотерапия, лечебный массаж, вытяжка по методу доктора Бубновского, соляная шахта.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Здесь также есть швейная гончарная мастерские, студия живописи, скульптурная мастерская, мини-цеха по ремонту обуви, обработке деревянных изделий, музыкальная студия, театральный кружок.

Срок оказания социальных услуг составляет от 43 дней до 6 месяцев с учетом состояния здоровья лиц с инвалидностью. Планируется, что ежегодно в центре реабилитацию будут проходить 1000 человек.