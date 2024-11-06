Комфортную школу открыли в Жамбылской области

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев принял участие в церемонии открытия школы №66 в Таразе. Объект образования на 1200 мест построили по поручению главы государства в рамках национального проекта "Комфортная школа".

Это вторая комфортная школа, которая открылась в Жамбылской области.

Выступая на церемонии открытия, глава региона отметил, что в области планируется строительство 12 комфортных школ.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

"В области по поручению главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в рамках национального проекта "Комфортная школа" еще одна школа распахнула свои двери. В новом учебном году такая же школа появилась в селе Сарыкемер Байзакского района. До конца года планируется открытие еще одной комфортной школы на 1200 мест. Проект нацелен на решение вопросов дефицита ученических мест, ликвидации аварийных школ и трехсменного обучения. Наша цель – создать современные, безопасные и удобные условия для обучения детей". Ербол Карашукеев

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В новой школе, расположенной в микрорайоне Байтерек, будут учиться 1485 учеников. Она отвечает всем современным требованиям комфортности и безопасности. Установлены камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки.

Здесь предусмотрены 59 учебных кабинетов с интерактивными досками, столовая, два спортзала, два лингафонных компьютерных класса, три кабинета для лабораторных работ, библиотека, мастерские, коворкинг-центр. Имеются кабинеты для проведения занятий дополнительного образования.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Объект полностью адаптирован для детей с особыми образовательными потребностями.

"Сегодня рядом с нашим домом открылась большая и современная школа. Выражаем огромную благодарность руководству страны за поддержку таких важных проектов". Многодетная мама Галия Куланбаева

В регионе в 2024 году выделены средства на строительство 41 объекта образования. До конца года планируется сдать 15 объектов. В 2025 году – начать строительство еще 26 объектов образования.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Проводится работа по приобретению 171 кабинета новой модификации, трех STEM- лабораторий, трех кабинетов робототехники.