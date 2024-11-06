Комфортную школу открыли в Жамбылской области
Это вторая комфортная школа, которая открылась в Жамбылской области.
Выступая на церемонии открытия, глава региона отметил, что в области планируется строительство 12 комфортных школ.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
"В области по поручению главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в рамках национального проекта "Комфортная школа" еще одна школа распахнула свои двери. В новом учебном году такая же школа появилась в селе Сарыкемер Байзакского района. До конца года планируется открытие еще одной комфортной школы на 1200 мест. Проект нацелен на решение вопросов дефицита ученических мест, ликвидации аварийных школ и трехсменного обучения. Наша цель – создать современные, безопасные и удобные условия для обучения детей".Ербол Карашукеев
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
В новой школе, расположенной в микрорайоне Байтерек, будут учиться 1485 учеников. Она отвечает всем современным требованиям комфортности и безопасности. Установлены камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки.
Здесь предусмотрены 59 учебных кабинетов с интерактивными досками, столовая, два спортзала, два лингафонных компьютерных класса, три кабинета для лабораторных работ, библиотека, мастерские, коворкинг-центр. Имеются кабинеты для проведения занятий дополнительного образования.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Объект полностью адаптирован для детей с особыми образовательными потребностями.
"Сегодня рядом с нашим домом открылась большая и современная школа. Выражаем огромную благодарность руководству страны за поддержку таких важных проектов".Многодетная мама Галия Куланбаева
В регионе в 2024 году выделены средства на строительство 41 объекта образования. До конца года планируется сдать 15 объектов. В 2025 году – начать строительство еще 26 объектов образования.
Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Проводится работа по приобретению 171 кабинета новой модификации, трех STEM- лабораторий, трех кабинетов робототехники.