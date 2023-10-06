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Около миллиарда тенге получит государство от обеления теневого рынка обуви благодаря системе маркировки

тенге маркировка Фото: Zakon.kz
По официальным данным, почти половина обуви в стране – поддельная, 48,5% продукции в сегменте – контрафакт. Сам бизнес предполагает, что в действительности показатели куда выше.

К примеру, директор Glasman Анвар Хилажев ранее подчеркивал, что товары легкой промышленности, ввозимые из других стран, составляют на рынке 95% контрабанды и контрафакта в связи с устоявшейся более 20 лет системой провоза товара через границу по килограммам.

Чтобы решить эту проблему, государство в 2021 внедрило цифровую маркировку и прослеживаемость обувных товаров. Способность системы – сделать максимально прозрачной цепочку поставки и реализации товаров, тем самым пресекая теневой ввоз и оборот обувных товаров в стране.

В результате введения цифровой маркировки и прослеживаемости официальный импорт обуви увеличился на 13 млн пар, или 30% (с 37,2 млн пар до 53,1 млн пар). До введения маркировки за период 2018-2020 годов показатель импорта обуви варьировался в диапазоне 35-39 млн пар.

Один код маркировки стоит 2,6 тенге. По данным предпринимателей, в том числе импортеров, затраты на маркировку составили в среднем около 1% на одну пару обуви. Производители обуви включают затраты на маркировку, уменьшая свою маржинальность на 2-4%, но приобретая при этом конкурентное преимущество добросовестного ведения бизнеса.

"Все необходимые процессы маркировки на производствах выстроены, тут ничего сложного нет, проблем с вводом маркировки не возникало. Мы были готовы к запрету продажи немаркированной обуви, так как понимаем, что маркировка нужна, и мы поддерживаем прозрачность и здоровую конкуренцию на рынке. Удорожание товаров было, но незначительное, введение маркировки кардинально на стоимость товара не повлияло".Председатель правления Союза юридических лиц и индивидуальных предпринимателей "Национальное объединение предприятий легкой промышленности QazTextileIndustry" Гульмира Уахитова

Согласно данным информационной системы маркировки и прослеживаемости товаров, объем маркированных товаров за 2022 год на территории страны составил почти 32 миллиона единиц обувных изделий.

При этом только за 8 месяцев 2023 года объем маркированных товаров составляет 34 548 757 единиц обувных изделий. При сохранении существующей̆ динамики заказов кодов маркировки к концу 2023 года прогнозируется обеление теневого рынка обувных товаров на 58% год к году и может равняться выводу из тени доходов на сумму от 38 287 097 200 до 1 044 193 560 000 тенге.

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