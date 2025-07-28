Сколько казахстанцев и на какие цели получили от государства около 1,6 млн тенге безвозмездно

С начала 2025 года казахстанцам, относящимся к социально уязвимым слоям населения, выдано 4207 грантов для реализации новых бизнес-идей, из них 2665 – сельским жителям. Всего в 2025 году планируется выдать 9080 грантов, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что гражданам, относящимся к социально уязвимым слоям населения, для открытия собственного бизнеса предоставляются государственные гранты. Их размер составляет 400 МРП, то есть в текущем году – 1 572 800 тенге.

"В разрезе категорий получателей 2723 гранта выдано членам многодетных семей, 657 – лицам с инвалидностью, 488 – родителям, воспитывающим детей с инвалидностью, 126 – получателям адресной социальной помощи, 145 – получателям выплаты по потере кормильца, 39 – переселенцам и 29 – кандасам", – рассказали сегодня, 28 июля, в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

Заявки на получение государственных грантов по первому потоку принимались с 21 мая до 3 июня.

"На сегодняшний день комиссии по рассмотрению заявлений от претендентов завершили свою работу, все средства были перечислены на счета грантополучателям". Пресс-служба МТСЗН РК

Всего, по данным ведомства, было принято более 11,5 тыс. заявлений от претендентов, в том числе от многодетных семей – 7450, от лиц с инвалидностью – 1856, от лиц, осуществляющих уход за ребенком с инвалидностью, – 1334, от получателей адресной социальной помощи – 289 заявлений. Также подали заявления 384 человека из числа лиц, потерявших кормильца, 93 переселенца и 73 кандаса.

Наибольшее количество заявок поступило от претендентов из Туркестанской (2065 человек), Кызылординской (1296), Жамбылской (1133) областей и Шымкента (934), наименьшее количество – из области Улытау (78) и Костанайской области (202).

В основном, как уточнили в Минтруда, гранты были выданы на:

приобретение технологического оборудования – 1856,

приобретение инвентаря, орудий труда – 1236,

животноводство – 1013,

аренду помещения – 60,

растениеводство – 42.

"Гранты выдаются центрами трудовой мобильности на основании решения районной/городской комиссии по рассмотрению заявлений от претендентов. Претенденты презентуют свой бизнес-проект на заседаниях комиссии. Уведомление о месте, дате и времени проведения заседания комиссии отображается в личном кабинете кандидата на получение гранта на портале Business.enbek.kz. При этом каждый член комиссии оценивает бизнес-план и заполняет оценочный лист по следующим критериям: конкурентоспособность бизнес-идеи, проработанность рынков сбыта, финансовая жизнеспособность бизнес-проекта, уровень предпринимательских навыков, создание новых рабочих мест", – напомнили в пресс-службе МТСЗН РК.

Таким образом, как пояснили в ведомстве, решение о предоставлении гранта принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности бизнес-проектов претендентов.

"Информация о решении комиссии направляется в личный кабинет претендента на портале Business.enbek.kz. В случае положительного результата претендент регистрирует свою деятельность в налоговых органах, предоставляет банковские реквизиты, подписывает договор и далее ежеквартально предоставляет отчеты об использовании выделенных средств. Все это делается в электронном формате, без посещения центров трудовой мобильности", – заключили в пресс-службе МТСЗН РК.

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