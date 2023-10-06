56 млн тенге на развитие выиграла школа Алматы

В Алматы выбрали победителя конкурса "Лучшая организация образования". Им стал специализированный лицей №39 имени С.А. Ходжикова.

Победителю был присужден грант акима города Алматы в размере 56 млн тенге для улучшения материально-технического оснащения организации образования и научно-методического обеспечения образовательного процесса.



Награждение состоялось в ходе поздравление педагогов Алматы с Днем учителя. Награду вручил аким Алматы Ерболат Досаев.

В 2023 году конкурс проводился в два этапа: районный этап – с 26 апреля по 5 мая и городской этап – с 10 мая по 30 июня.

На первом этапе от районов были выдвинуты восемь организаций среднего образования. Среди них: общеобразовательная школа №180 Алатауского района; Школа-гимназия №201 Алатауского района; специализированный лицей №39 имени С.А. Ходжикова Алмалинского района; школа-гимназия №139 имени А. Байтурсынова Ауэзовского района; специализированный лицей №92 имени Махатма Ганди Бостандыкского района; школа-лицей №143 имени Суюнбая Жетысуского района; школа-гимназия №174 Наурызбайского района; общеобразовательная школа №198 Турксибского района.

Победителя выбирали по нескольким критериям. Среди них в том числе: умение внедрять технологии в учебный процесс, наличие условий для самореализации учителей и высокие показатели в обучении учеников. За каждый критерий учебное заведение получало баллы.

Торжественное награждение победителя конкурса "Лучшая организация среднего образования" прошла в Almaty Theatre 6 октября 2023 года, и было приурочено ко Дню учителя.