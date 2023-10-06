Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

56 млн тенге на развитие выиграла школа Алматы

56 млн тенге на развитие выиграла школа Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы выбрали победителя конкурса "Лучшая организация образования". Им стал специализированный лицей №39 имени С.А. Ходжикова.

Победителю был присужден грант акима города Алматы в размере 56 млн тенге для улучшения материально-технического оснащения организации образования и научно-методического обеспечения образовательного процесса.

Награждение состоялось в ходе поздравление педагогов Алматы с Днем учителя. Награду вручил аким Алматы Ерболат Досаев.

В 2023 году конкурс проводился в два этапа: районный этап – с 26 апреля по 5 мая и городской этап – с 10 мая по 30 июня.

На первом этапе от районов были выдвинуты восемь организаций среднего образования. Среди них: общеобразовательная школа №180 Алатауского района; Школа-гимназия №201 Алатауского района; специализированный лицей №39 имени С.А. Ходжикова Алмалинского района; школа-гимназия №139 имени А. Байтурсынова Ауэзовского района; специализированный лицей №92 имени Махатма Ганди Бостандыкского района; школа-лицей №143 имени Суюнбая Жетысуского района; школа-гимназия №174 Наурызбайского района; общеобразовательная школа №198 Турксибского района.

Победителя выбирали по нескольким критериям. Среди них в том числе: умение внедрять технологии в учебный процесс, наличие условий для самореализации учителей и высокие показатели в обучении учеников. За каждый критерий учебное заведение получало баллы.

Торжественное награждение победителя конкурса "Лучшая организация среднего образования" прошла в Almaty Theatre 6 октября 2023 года, и было приурочено ко Дню учителя.

Читайте также

Больше двух месяцев остаются без горячей воды жители Талдыкоргана
Больше двух месяцев остаются без горячей воды жители Талдыкоргана
Алматинец отсудил у экс-сожительницы попугая
Алматинец отсудил у экс-сожительницы попугая
Итоги дня: Нацбанк снизил базовую ставку, спецоперация КНБ, девятое "золото" на Азиаде
Итоги дня: Нацбанк снизил базовую ставку, спецоперация КНБ, девятое "золото" на Азиаде
Анастасия Стативкина
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
учеба
Сроки обучения и каникул школьников утвердили в Казахстане
Как выглядит медальная таблица Азиады после восьмого "золота" сборной Казахстана
Как выглядит медальная таблица Азиады после восьмого "золота" сборной Казахстана
Досаев обратился к пенсионерам
Досаев обратился к пенсионерам
Два района Алматы и часть Алматинской области останутся без холодной воды
Два района Алматы и часть Алматинской области останутся без холодной воды
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления