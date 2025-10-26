#АЭС в Казахстане
События

Акимат Алматы опроверг информацию о сносе школы №56

проект школы №56 в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2025 11:23 Фото: акимат Алматы
В Управлении строительства города Алматы сообщили, что распространяемая в социальных сетях и СМИ информация о сносе здания школы-гимназии №56 имени К. Сатпаева не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

В управлении отметили, что ведутся работу по укреплению здания и ремонту.

"Ведутся работы по сейсмоусилению и капитальному ремонту школы. Снос существующих строений не предусмотрен. При этом исторический фасад здания будет сохранен".

Также проектом предусмотрено создание современных учебных пространств, обновление классов и строительство спортивного комплекса.

"Завершение строительно-монтажных работ запланировано на апрель 2026 года. Генеральный подрядчик – ТОО "Корпорация "Астана-Стройинвест", – сообщили в управлении.

25 октября в Казахстане отметили День Республики – один из главных национальных праздников страны. Как алматинцы отпраздновали особую дату – в фоторепортаже.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
