В Семее появится новый микрорайон

Новые школы, медицинские центры, поликлиника и даже целый микрорайон появятся в Семее в ближайшее время. Строительные площадки социальных объектов вместе с акимом Абайской области Нурланом Уранхаевым посетил корреспондент Zakon.kz.

Презентацию микрорайона "Заря", где еще совсем недавно располагался частный сектор одной из исторических частей левобережной части Жана Семея, провел Нурлан Уранхаев.

"Все старые дома в микрорайоне "Заря" будут полностью снесены. На их месте появятся школа на 1200 мест, здание музыкального театра и стадион. Кроме того, все освободившиеся участки будут застраиваться многоквартирными домами", - рассказал о планах на будущее Нурлан Уранхаев.

Фото: Zakon.kz/ Екатерина Гуляева

В целом, микрорайон займет площадь 72 га, протянувшись вдоль левого берега Иртыша от ул. Джамбула и ул. Сорокина. Одна часть улицы будет застроена социальными объектами и домами, а вот вдоль береговой линии протянется благоустроенный парк набережной, утопающий в зелени, с игровыми зонами и местами для семейного отдыха.

Фото: Zakon.kz/ Екатерина Гуляева

Первый социальный объект в этом районе уже начали строить. Это школа на 1200 мест, которую в рамках социальной ответственности бизнеса строит ТОО "KAZ Minerals Management". Инвестор уже выкупил 43 участка, снес все постройки и сейчас проводит бетонные работы нулевого уровня.

"Это будет современная школа, оснащенная не только предметными кабинетами и лабораториями, но четырьмя компьютерными классами. Поскольку отдел образования Семея планирует открыть эту школу с IT-уклоном", - рассказал руководитель проекта по строительству школы Руслан Тананов.

Кроме того, в школе будет два отдельных входа для учащихся начальной и старшей школы, и два спортивных зала для младших и старших классов. Сдать объект в эксплуатацию строители намерены накануне 2024-2025 учебного года.

Еще одну общеобразовательную школу начали строитель в новом, стремительно разрастающемся в Семее микрорайоне, Карагайлы. И хотя здесь есть "Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления", обычной общеобразовательной школы здесь до сих пор нет. И дети, которых здесь уже насчитывается несколько тысяч человек, вынуждены выезжать для учебы в другие районы города.

Фото: Zakon.kz/ Екатерина Гуляева

В целом, как отметил Нурлан Уранхаев, в микрорайоне Карагайлы запланировано построить четыре школы.

Здесь же, рядом с строительством школы, развернулась еще одна стройплощадка – это будет крупная многопрофильная поликлиника мощностью до 30 тыс. населения и специализированный современный нефрологический центр для больных хроническими болезнями почек.

"Карагайлы так быстро разрастается, что возникла острая необходимость в открытии новой крупной поликлиники, где бы могли обслуживаться и жители соседних районов – "Энергетик" и Красный кордон", отметил руководитель управления здравоохранения Абайской области Марат Сандыбаев.

По словам представителя инвестиционной компании Михаила Копцева, поликлиника строится по программе государственно-частного партнерства. Аналогичные проекты ими были реализованы в Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областях.

"Поликлиника будет сочетать в себе и функции реабилитационного центра для лечения и реабилитации больных после инфарктов и инсультов 2 и 3 этапа", - дополнил Михаил Копцев.

В целом, в поликлинике будет располагаться отделение лучевой диагностики, оснащенное современными аппаратами КТ, МРТ, цифрового маммографа и рентген-аппарата, отделение реабилитации с бассейном на первом этаже, амбулаторно-поликлинической службой с приемом всех узких специалистов, а также возможностью пройти лечение в условиях дневного стационара.

Рядом с поликлиникой развернет свою работу нефрологический центр, где можно будет пройти полный комплекс обследований и лечения болезней почек: от диагностики до хирургического вмешательства. Лечение можно будет пройти как амбулаторно, так и в условиях дневного или круглосуточного стационаров.

Завершить строительство поликлиники и нефрологического центра инвесторы планируют в конце 2024 года, и уже с 2025 года начать прием пациентов.

Отметим, что до 2025 года за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования в Абайской области будут построены 6 малокомплектных школ и 6 пристроек к действующим школам. Также ждя школьников планируется строительство многофункционального дворца школьников.

В рамках реализации Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" до 2025 года по области запланировано строительство 65 объектов первичной медико-санитарной помощи.

В рамках реализации Комплексного плана развития Абайской области в Семее построят пять крупных медицинских объектов, среди которых Центр крови, детская областная больница, областная больница для взрослого населения и несколько многопрофильных поликлиник.