В Семее появится новый микрорайон
Презентацию микрорайона "Заря", где еще совсем недавно располагался частный сектор одной из исторических частей левобережной части Жана Семея, провел Нурлан Уранхаев.
"Все старые дома в микрорайоне "Заря" будут полностью снесены. На их месте появятся школа на 1200 мест, здание музыкального театра и стадион. Кроме того, все освободившиеся участки будут застраиваться многоквартирными домами", - рассказал о планах на будущее Нурлан Уранхаев.
Фото: Zakon.kz/ Екатерина Гуляева
В целом, микрорайон займет площадь 72 га, протянувшись вдоль левого берега Иртыша от ул. Джамбула и ул. Сорокина. Одна часть улицы будет застроена социальными объектами и домами, а вот вдоль береговой линии протянется благоустроенный парк набережной, утопающий в зелени, с игровыми зонами и местами для семейного отдыха.
Фото: Zakon.kz/ Екатерина Гуляева
Первый социальный объект в этом районе уже начали строить. Это школа на 1200 мест, которую в рамках социальной ответственности бизнеса строит ТОО "KAZ Minerals Management". Инвестор уже выкупил 43 участка, снес все постройки и сейчас проводит бетонные работы нулевого уровня.
"Это будет современная школа, оснащенная не только предметными кабинетами и лабораториями, но четырьмя компьютерными классами. Поскольку отдел образования Семея планирует открыть эту школу с IT-уклоном", - рассказал руководитель проекта по строительству школы Руслан Тананов.
Кроме того, в школе будет два отдельных входа для учащихся начальной и старшей школы, и два спортивных зала для младших и старших классов. Сдать объект в эксплуатацию строители намерены накануне 2024-2025 учебного года.
Еще одну общеобразовательную школу начали строитель в новом, стремительно разрастающемся в Семее микрорайоне, Карагайлы. И хотя здесь есть "Назарбаев Интеллектуальная школа физико-математического направления", обычной общеобразовательной школы здесь до сих пор нет. И дети, которых здесь уже насчитывается несколько тысяч человек, вынуждены выезжать для учебы в другие районы города.
Фото: Zakon.kz/ Екатерина Гуляева
В целом, как отметил Нурлан Уранхаев, в микрорайоне Карагайлы запланировано построить четыре школы.
Здесь же, рядом с строительством школы, развернулась еще одна стройплощадка – это будет крупная многопрофильная поликлиника мощностью до 30 тыс. населения и специализированный современный нефрологический центр для больных хроническими болезнями почек.
"Карагайлы так быстро разрастается, что возникла острая необходимость в открытии новой крупной поликлиники, где бы могли обслуживаться и жители соседних районов – "Энергетик" и Красный кордон", отметил руководитель управления здравоохранения Абайской области Марат Сандыбаев.
По словам представителя инвестиционной компании Михаила Копцева, поликлиника строится по программе государственно-частного партнерства. Аналогичные проекты ими были реализованы в Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областях.
"Поликлиника будет сочетать в себе и функции реабилитационного центра для лечения и реабилитации больных после инфарктов и инсультов 2 и 3 этапа", - дополнил Михаил Копцев.
В целом, в поликлинике будет располагаться отделение лучевой диагностики, оснащенное современными аппаратами КТ, МРТ, цифрового маммографа и рентген-аппарата, отделение реабилитации с бассейном на первом этаже, амбулаторно-поликлинической службой с приемом всех узких специалистов, а также возможностью пройти лечение в условиях дневного стационара.
Рядом с поликлиникой развернет свою работу нефрологический центр, где можно будет пройти полный комплекс обследований и лечения болезней почек: от диагностики до хирургического вмешательства. Лечение можно будет пройти как амбулаторно, так и в условиях дневного или круглосуточного стационаров.
Завершить строительство поликлиники и нефрологического центра инвесторы планируют в конце 2024 года, и уже с 2025 года начать прием пациентов.
Отметим, что до 2025 года за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования в Абайской области будут построены 6 малокомплектных школ и 6 пристроек к действующим школам. Также ждя школьников планируется строительство многофункционального дворца школьников.
В рамках реализации Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" до 2025 года по области запланировано строительство 65 объектов первичной медико-санитарной помощи.
В рамках реализации Комплексного плана развития Абайской области в Семее построят пять крупных медицинских объектов, среди которых Центр крови, детская областная больница, областная больница для взрослого населения и несколько многопрофильных поликлиник.