Крупнейшие компании СУАР КНР выразили готовность сотрудничать с областью Абай

Делегация области Абай во главе с акимом региона Нурланом Уранхаевым посетила крупный промышленный центр СУАР – город Урумчи.

В рамках визита предприниматели, представители бизнеса и руководители управлений обсудили перспективы долгосрочного сотрудничества между регионами и реализацию инвестиционных проектов.

"Китай – основной торгово-экономический партнер нашей области. За январь-октябрь этого года практически 92%, или 266 млн долларов общего товарооборота области Абай, обеспечивается благодаря приграничной торговле с регионами Китая. Так, экспорт составил 178 млн долларов, при этом импорт китайской продукции составил порядка 88 млн долларов". Нурлан Уранхаев

В рамках визита состоялась встреча с руководителями крупной компании ТОО "Синьцзянская торгово-промышленная корпорация "Сан Бао". Эта корпорация является одним из крупных торговых комплексов в Китае, который предоставляет услуги экспортно-импортной торговли, подряда на строительных объектах за рубежом, производства и обработки, складирования и логистики, а также туристической торговли.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Кроме того, состоялась деловая встреча по сотрудничеству между предприятиями Синьцзяна и Казахстана, где предприниматели обсудили и подписали ряд соглашений о сотрудничестве между представителями бизнеса области Абай и руководителями крупных компаний СУАР КНР.

Также состоялась встреча между акимом области Абай и секретарем парткома СУАР КНР, членом Политбюро ЦК КПК 20-го созыва Ма Синжуем. В ходе встречи был проведен всесторонний анализ перспективного развития торгово-экономического сотрудничества между регионами.

Основное внимание уделено вопросам межрегионального сотрудничества, где Казахстан уже демонстрирует успешное взаимодействие с Синьцзяном в различных секторах, включая промышленность, транспорт, логистику, сельское хозяйство и туризм. Акцент был сделан на дополнительных возможностях для укрепления и расширения этого сотрудничества, что содействует устойчивому развитию обоих регионов.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

В свою очередь секретарь парткома СУАР КНР Ма Синжуй подчеркнул стратегическую важность тесных экономических отношений между Казахстаном и Китаем. Он выразил готовность СУАР для развития туризма, открытия прямого авиарейса "Тачэн-Семей", скорейшей модернизации поста "Бахты" не только для увеличения грузопотока, но и возможности обмена туристам.

В дополнение Ма Синжуй выразил готовность СУАР к углублению сотрудничества с областью Абай в таких стратегически важных сферах, как сельское хозяйство, геологоразведка и добыча полезных ископаемых, энергетика и образование. Соседний регион выражает интерес к приобретению мяса, зерна, кукурузы и подсолнечного масла, а также готов обсудить возможности строительства ветряных электростанций и обмена студентами. Для подтверждения своих намерений в ближайшее время планируется отправить делегацию СУАР в область Абай.