Чиновники в СКО платили миллионы за неотремонтированные дороги

Грубейшие нарушения законодательства о госзакупках выявила прокуратура Северо-Казахстанской области. Местные чиновники платили за ремонт дорог, который на самом деле никто не выполнял, и оплачивали тендеры без экспертизы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 9 октября, при анализе бюджетных расходов прокуроры выявили в СКО серьезные проблемы с госзакупками. Оказалось, что чиновники отдела экономики и финансов Акжарского района проводили дорожные тендеры в трех селах без ведомственной экспертизы. Это грубое нарушение закона "Об автомобильных дорогах".

После вмешательства прокуратуры закупки отменили. Благодаря этому удалось сэкономить 363 млн бюджетных тенге.

Кроме того, прокуратура обнаружила, что аким сельского округа в том же Акжарском районе заплатил из бюджета 7 млн тенге за ремонт внутрипоселковых дорог в селе Талшик. И тем самым нарушил закон, поскольку на самом деле никаких работ по контракту подрядчик не выполнил.

"По акту надзора и рекомендациям Совета по этике аким сельского округа за дискредитацию государственной службы привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии, ведется работа по возмещению бюджетных средств", – сообщили в пресс-службе прокуратуры СКО.

Ранее в Жетысуской области прокуратура отменила незаконные госзакупки на 3 млрд тенге.