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Детский сад за 1,7 млрд тенге пытались незаконно построить в СКО

Детский сад за 1,7 млрд тенге пытались незаконно построить в СКО Фото: Zakon.kz
Грубейшие нарушения законодательства о госзакупках выявила прокуратура Северо-Казахстанской области. Местные чиновники пытались незаконно построить детский сад за 1,7 млрд бюджетных тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 8 февраля, при анализе расходования средств из бюджета сотрудники ведомства выявили ряд грубых нарушений. Оказалось, что чиновники Управления строительства, архитектуры и градостроительства областного акимата незаконно объявили госзакупку на строительство детсада стоимостью 1,7 млрд тенге.

Проблема заключалась в том, что правоустанавливающих документов на землю, где акимат собирался построить образовательное учреждение, просто не было.

Еще в двух районах СКО местные акиматы пытались провести госзакупки на 107 млн тенге без конкурса. В трех других районах местные чиновники собирались приобрести спортивные игровые площадки за 148 млн тенге без наличия сертификатов качества.

Ранее Антикор прокомментировал нарушения при госзакупках в различных ведомствах Казахстана.

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Никита Дробны
Северо-Казахстанская область
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