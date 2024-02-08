Детский сад за 1,7 млрд тенге пытались незаконно построить в СКО
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 8 февраля, при анализе расходования средств из бюджета сотрудники ведомства выявили ряд грубых нарушений. Оказалось, что чиновники Управления строительства, архитектуры и градостроительства областного акимата незаконно объявили госзакупку на строительство детсада стоимостью 1,7 млрд тенге.
Проблема заключалась в том, что правоустанавливающих документов на землю, где акимат собирался построить образовательное учреждение, просто не было.
Еще в двух районах СКО местные акиматы пытались провести госзакупки на 107 млн тенге без конкурса. В трех других районах местные чиновники собирались приобрести спортивные игровые площадки за 148 млн тенге без наличия сертификатов качества.
Ранее Антикор прокомментировал нарушения при госзакупках в различных ведомствах Казахстана.