Казахстанцев очаровало мистическое видео из "Долины шаров"

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев снял повторно на видео загадочное место в Мангистау. На этот раз непогода в долине Торыш придала таинственность этому туристическому объекту, сообщает Zakon.kz.

Первое видео было опубликовано в марте 2023 года.

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Второе общественник разместил на странице в Instagram 8 октября.

"Торыш. Такое чувство, что погода в Мангистау рада гостям и пытается показать себя во всей красе", – сказано в подписи.

Поклонники деятельности Сарсенбаева после просмотра оставили восторженные комментарии:

Власти, сохраните эту красоту. Люди! Не трогайте камни, не спите там.

Погода подходит для этого места.

Прям как в космосе.

Творение Всевышнего.

В мае 2023 года казахстанцев потрясло видео на котором, некие люди спокойно собирали камни из урочища и загружали их в машину. Позднее стало известно, что полицейские все-таки нашли предприимчивого водителя грузовика.

Примечательно, что долина в урочище Торыш усыпана каменными глыбами правильной округлой формы. Эти шары ученые называют "конкрециями". Они были сформированы в результате электрических разрядов, которые появлялись в земной коре в зонах активных тектонических разломов.