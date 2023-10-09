Казахстанцев очаровало мистическое видео из "Долины шаров"
Первое видео было опубликовано в марте 2023 года.
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Второе общественник разместил на странице в Instagram 8 октября.
"Торыш. Такое чувство, что погода в Мангистау рада гостям и пытается показать себя во всей красе", – сказано в подписи.
Поклонники деятельности Сарсенбаева после просмотра оставили восторженные комментарии:
- Власти, сохраните эту красоту. Люди! Не трогайте камни, не спите там.
- Погода подходит для этого места.
- Прям как в космосе.
- Творение Всевышнего.
В мае 2023 года казахстанцев потрясло видео на котором, некие люди спокойно собирали камни из урочища и загружали их в машину. Позднее стало известно, что полицейские все-таки нашли предприимчивого водителя грузовика.
Примечательно, что долина в урочище Торыш усыпана каменными глыбами правильной округлой формы. Эти шары ученые называют "конкрециями". Они были сформированы в результате электрических разрядов, которые появлялись в земной коре в зонах активных тектонических разломов.