МИД призвал казахстанцев в Израиле встать на консульский учет

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров призвал казахстанцев, находящихся в Израиле, связаться с консулом и передать свои данные, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцы, по его словам, не спешат вставать на консульский учет, и на их поиски уходит довольно много времени.

"Только на обзвон наших студентов ушел один день, они не встали на учет, а когда экстренная ситуация, каждая минута на счету. Еще раз обращаемся: если наши граждане сейчас находятся на территории Израиля и до сих пор не связались с нашим посольством, и намерены вернуться в Казахстан, просим немедленно связаться с консулом и передать свои данным. В ближайшие дни будет организован репатриационный рейс". Айбек Смадияров

Он добавил, что казахстанцы, которые связались с посольством, проявляют спокойствие, идут на контакт с дипломатами, соблюдают требования местных властей. При этом ситуация достаточно серьезная и сложная.

"Выражала свое недовольство только одна женщина, она уже улетела вчера оттуда. Остальные граждане спокойно ожидают и находятся в контакте с оператором Air Astana. В чате, который был создан нашим посольством, включен сотрудник авиакомпании. По данным Air Astana, более десятка наших граждан перебронировали билеты. Трое еще не определились, куда они полетят. Некоторые решили переждать ситуацию. Ситуация неоднозначна, опираться на мнение только одного лишь человека – неправильно". Айбек Смадияров

На сегодня на консульском учете посольства Казахстана в Израиле состоят 77 человек, включая сотрудников посольства и членов их семей. В вузах Израиля обучаются пять студентов из Казахстана, а также порядка 30 казахстанцев проходят стажировку в различных медучреждениях Израиля – всего 112 человек.



Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной началась утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики. Израиль в ответ начал военную операцию "Железные мечи". Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна находится в состоянии войны.

