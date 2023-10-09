Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

МИД призвал казахстанцев в Израиле встать на консульский учет

Казахстан Израиль Палестина Фото: Zakon.kz
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров призвал казахстанцев, находящихся в Израиле, связаться с консулом и передать свои данные, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцы, по его словам, не спешат вставать на консульский учет, и на их поиски уходит довольно много времени.

"Только на обзвон наших студентов ушел один день, они не встали на учет, а когда экстренная ситуация, каждая минута на счету. Еще раз обращаемся: если наши граждане сейчас находятся на территории Израиля и до сих пор не связались с нашим посольством, и намерены вернуться в Казахстан, просим немедленно связаться с консулом и передать свои данным. В ближайшие дни будет организован репатриационный рейс".Айбек Смадияров

Он добавил, что казахстанцы, которые связались с посольством, проявляют спокойствие, идут на контакт с дипломатами, соблюдают требования местных властей. При этом ситуация достаточно серьезная и сложная.

"Выражала свое недовольство только одна женщина, она уже улетела вчера оттуда. Остальные граждане спокойно ожидают и находятся в контакте с оператором Air Astana. В чате, который был создан нашим посольством, включен сотрудник авиакомпании. По данным Air Astana, более десятка наших граждан перебронировали билеты. Трое еще не определились, куда они полетят. Некоторые решили переждать ситуацию. Ситуация неоднозначна, опираться на мнение только одного лишь человека – неправильно".Айбек Смадияров

На сегодня на консульском учете посольства Казахстана в Израиле состоят 77 человек, включая сотрудников посольства и членов их семей. В вузах Израиля обучаются пять студентов из Казахстана, а также порядка 30 казахстанцев проходят стажировку в различных медучреждениях Израиля – всего 112 человек.

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной началась утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики. Израиль в ответ начал военную операцию "Железные мечи". Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страна находится в состоянии войны.

Читайте также

АО "АрселорМиттал Темиртау" провело велопробег в честь Дня Республики
АО "АрселорМиттал Темиртау" провело велопробег в честь Дня Республики
Подстанция
Новый объект "Самрук-Энерго": энергия для дела и людей
Жадра Жулмухаметова
Израиль Казахстан Палестина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
Стыдоба и позорище: концерт для инвалидов обернулся скандалом в Караганде
Стыдоба и позорище: концерт для инвалидов обернулся скандалом в Караганде
Десятки тел обнаружены на месте проведения фестиваля в Израиле
Десятки тел обнаружены на месте проведения фестиваля в Израиле
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления