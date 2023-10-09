Гололед, пыльная буря, дождь: прогноз погоды в Казахстане на 10 октября

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 10 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на западе, северо-западе, севере Казахстана пройдут осадки, ночью на северо-западе страны – сильные осадки (дождь, снег).

По республике ожидается порывистый ветер, на западе РК прогнозируется гололед, на юго-западе пыльная буря, на западе, северо-западе, востоке – ночью и утром туманы.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12С, днем +20+22°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +26+28°С.