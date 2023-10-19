Гололед, туман: прогноз погоды в Казахстане на 20 октября

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 20 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на юго-западе страны ночью ожидаются сильные дожди. В восточной половине страны все еще сохранится ясная погода без осадков.





"На юго-востоке, днем на севере усилится ветер, на севере, северо-западе Казахстана ожидается гололед", – рассказали синоптики.

По республики в ночные и утренние часы – туманы.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +13+15°С.

В Алматы – малооблачно. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +22+24°С.