Как казахстанцев чаще всего обманывают мошенники, рассказали в МВД

Начальник управления Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Бейбит Биржанов 21 октября 2026 года на брифинге в СЦК назвал три наиболее распространенные схемы интернет-мошенничества в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ уточнили, какие схемы интернет-мошенничества сегодня наиболее распространены в Казахстане, причиняют наибольший ущерб гражданам и вызывают особую обеспокоенность у киберполиции.

"На сегодняшний день наиболее актуальным и распространенным способом совершения интернет-мошенничества являются звонки от имени сотрудников правоохранительных органов, государственных органов, а также сотрудников банка, где мошенники представляются указанными лицами, сообщают о подозрительных операциях и в дальнейшем принуждают граждан путем психологического воздействия, путем давления о срочности, об опасности проводимых операций оформлять на себя кредиты и перечислять данные денежные средства третьим лицам", – озвучил спикер.

Он отметил, что вторым по распространенности способом мошенничества являются ложные инвестиционные предложения. Казахстанцы находят в интернете и социальных сетях объявления о вложении средств, переводят деньги мошенникам и в результате теряют их.

"И третьим наиболее популярным способом является онлайн-торговля, то есть наши граждане, не убедившись в наличии товаров, добросовестности продавца на маркетплейсах, в социальных сетях, перечисляют денежные средства, либо полсуммы, либо полностью предоплату и тем самым лишаются денежных средств", – заявил Бейбит Биржанов.

Ранее мы писали о казахстанце, который придумал схему обмана с концертными билетами в Threads. Подробнее об этом – здесь.